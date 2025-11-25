Language
    लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दर्जन से अधिक विमान लेट, कोहरे की वजह से सेवाएं बाधित

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मंगलवार को जयपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा लेट हुई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इसके अतिरिक्त, कई अन्य विमान भी देरी से उड़ान भर सके, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कोहरे के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा पड़ने का असर लखनऊ की विमान सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। मंगलवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दर्जन से अधिक विमान लेट लतीफी का शिकार हुईं। इन विमानों के यात्री एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करते रहे। सबसे अधिक दिक्कत जयपुर जाने वाली इंडिगो एयरलाइन के विमान के यात्रियों को हुई।

    विमान 6ई-7027 लखनऊ से शाम 7:30 बजे की जगह रात 10:55 बजे रवाना हो सका। यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। सोमवार को भी यह विमान डेढ़ घंटे की देरी से रवाना हो सका था। इसी तरह चंडीगढ़ जाने वाला विमान 6ई-6552 समय से 45 मिनट, 6ई-118 लखनऊ-पुणे का विमान 50 मिनट, 6ई-5201 लखनऊ-मुंबई 1:15 घंटा, 6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद एक घंटा, 6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली 1:45 घंटे की देरी से उड़ान भर सकी।

    इसी तरह किशनगढ़ से लखनऊ आने वाला विमान ओजी-222 समय से 31 मिनट, 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 34 मिनट, 6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ 41 मिनट, 6ई-6552 गुवाहाटी-लखनऊ 31 मिनट, एआइ-1720 दिल्ली-लखनऊ 1:30 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची।