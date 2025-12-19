Language
    Fog Alert in UP: अगले दो दिन रहेगा घना कोहरा, जरूरी हो तभी करें यात्रा; सभी डीएम-एसपी को निर्देश जारी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केवल जरूरी होने पर ही य ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राहत आयुक्त हृषिकेश भास्कर याशोद ने नागरिकों से अपील की है कि अगले तो से तीन दिन घना कोहरा होगा। इसलिए जरूरी हो तभी यात्रा करें।

    उन्होंने इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों व एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं कि कोहरे एवं शीतलहर से आमजन के बाचाव एवं सड़क सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।

    उन्होंने मौसम विभाग से जारी होने वाली चेतावनी को लेकर नागरिकों को जागरूक करने की भी अपील जिलाधिकारियों से की है। साथ ही कहा है कि गरीबों को शीतलहर से बचाव के लिए रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है।

    गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। बीते दिन तीनों से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ऊपरी क्षोभ मंडल में उत्तर भारत से होकर गुजर रही उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ऐसा घना कोहरा छाया कि काशी समेत पूरा पूर्वांचल उसमें समा गया।

    नतीजा, दिन का अधिकतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया और बनारस प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया। बनारस शिमला, शिलांग, मनाली से भी सर्द रहा और देश का 10वां सबसे ठंडा शहर की श्रेणी में आ गया।

    भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। बनारस सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में अत्यंत घना कोहरा छाया रह सकता है।

    इसके चलते शुक्रवार को भी बनारस समेत प्रयागराज, मीरजापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एवं आसपास के इलाकों में अत्यधिक शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है।

    वहीं आगरा, मेरठ, मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा सहित अन्य जिलों में भारी शीतलहर का अनुमान है।