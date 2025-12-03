Flight Cancel: इंडिगो की सात उड़ानें कैंसिल, एयर इंडिया भी प्रभावित
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन की विमान सेवाएं बुधवार को प्रभावित हुईं। इंडिगो एयरलाइन की सात विमान सेवाएं निरस्त कर दी गईं। देर शाम हैदराबाद में लखनऊ आने वाले यात्री वहां के एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इंडिगो एयरलाइन की दो दर्जन सेवाएं लेट लतीफी का शिकार हुईं। वहीं, एयर इंडिया की सभी उड़ानें बुधवार को देरी से रवाना हो सकी।
6ई- 6614 दिल्ली-लखनऊ , 6ई- 5088 मुंबई-लखनऊ, 6ई-856 कोलकाता-लखनऊ , 6ई- 6615 लखनऊ-दिल्ली, 6ई-5201 लखनऊ-मुंबई और 6ई-6469 लखनऊ-कोलकाता निरस्त कर दी गई। वहीं, बेंगलुरु से लखनऊ आने वाला विमान 6ई-903 भी उड़ान नहीं भर सका। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब वहां से लखनऊ आने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान लगातार लेट होता चला गया। विमान 6ई-6167 को शाम 7:20 बजे रवाना होना था।
लखनऊ आने वाले यात्री जब हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो बताया गया कि विमान तीन घंटे की देरी से जाएगा। हालांकि विमान लगातार लेट होता गया और रात 12:30 बजे उसे रिशेडयूल्ड कर दिया गया। इसका असर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी दिखा। लखनऊ से इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-6166 रात 9:55 बजे उड़ान भरता है। यात्री एयरपोर्ट पर अपने विमान का इंतजार करते रहे। विमान को रात 2:55 बजे रिशेडल्यूल्ड किया गया।
यह विमान हुए देरी का शिकार
विमान संख्या-कहां से कहां- देरी
6ई-1416 अबुधाबी-लखनऊ : 2:22 घंटे
6ई-1424 शारजाह-लखनऊ : 1:07 घंटा
6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ : 1:31 घंटा
6ई-515 चेन्नई-लखनऊ : 50 मिनटआइएक्स-2973 बेंगलुरु-लखनऊ : 55 मिनट
6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ : 57 मिनट
6ई-7422 इंदौर-लखनऊ : 45 मिनट
6ई-98 दम्माम-लखनऊ : 1:15 घंटा
6ई-451 बेंगलुरु-लखनऊ : 48 मिनट
6ई-758 लखनऊ-दिल्ली : 1:50 घंटा
6ई-399 लखनऊ-गोवा : 35 मिनट
6ई-6222 लखनऊ-मुंबई : 1:05 घंटा
6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली : 40 मिनट
6ई-6968 लखनऊ-अहमदाबाद : 1:05 घंटा
6ई-518 लखनऊ -चेन्नई : 1:05 घंटा
6ई-7027 लखनऊ -जयपुर : 55 मिनट
6ई-6354 लखनऊ-बेंगलुरु : 40 मिनट
6ई-97 लखनऊ -दम्माम : 1:20 घंटा
एक्ससी-6489 लखनऊ -दिल्ली : 55 मिनट
ओवी-706 लखनऊ-मस्कट : 1:40 घंटा
मेगा ब्लाक में फंसी ट्रेनें
कानपुर -लखनऊ रेलखंड पर रेलवे ने बुधवार को आठ घंटे का मेगा ब्लाक लिया था। इस कारण झांसी-लखनऊ इंटरसिटी निरस्त रही। जबकि परिवर्तित रूट से आयी शताब्दी एक्सप्रेस 3:35 घंटे लेट हो गई। इस कारण लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 3:30 की जगह रात 8:30 बजे रवाना हो सकी। समय से लखनऊ जंक्शन पहुंचे यात्री ट्रेन के आने और फिर उसकी वापसी का इंतजार करते रहे। इसी तरह 19715 जयपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस भी उन्नाव से बदले रूट से आते हुए लखनऊ सुबह 11:35 की जगह शाम 6:14 बजे पहुंच सकी। इस ट्रेन से जयपुर जाने वाले यात्री गोमतीनगर, बादशाहनगर और ऐशबाग स्टेशन पर इंतजार करते रहे। बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस बुधवार को निरस्त रही।
