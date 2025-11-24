पहले लेट और फिर कैंसिल हुई लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, दो दर्जन से ज्यादा उड़ानों पर पड़ा असर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की दस्तक और परिचालन कारणों से विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर घरेलू और इंटरनेशनल विमानों के यात्री सोमवार को परेशान हुए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एक विमान पहले लेट बताया गया, उसके बाद निरस्त कर दिया गया। यात्री अपना रिफंड पाने के लिए भटकते रहे।

शिकायत दर्ज कराते हुए यात्री शशांक दीक्षित ने बताया कि उन्होंने लखनऊ से बेंगलुरु के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट में टिकट बुक कराया था। लखनऊ से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान एआइ-9758 से उनको शाम 7:30 बजे रवाना होना था। पहले तो विमान को देरी से आने की सूचना दी गई। शशांक दीक्षित का कहना है कि बाद में विमान निरस्त कर दिया गया। अपने टिकट का रिफंड पाने के लिए वह परेशान होते रहे।