मुंबई-कोलकाता की 12 उड़ानें कैंसिल, एयरलाइन की ओर से न कोई घोषणा की गई और ना ही वैकल्पिक इंतजाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। खराब मौसम व परिचालन संबंधी समस्याओं से विमान सेवाएं जूझ रही हैं। गुरुवार को मुंबई, कोलकाता व दिल्ली आदि की 10 उड़ानें निरस्त और 20 सेवाएं विलंबित होने से यात्रियों ने अमौसी एयरपोर्ट पर हंगामा किया। यात्रियों का कहना है कि विमान कंपनियों ने उड़ानों के निरस्त होने या देर से आने-जाने की सूचना नहीं दी। एयरपोर्ट का टर्मिनल यात्रियों से भरा रहा।

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार रात्रि से ही विमानों की लेटलतीफी जारी है, वहीं धड़ाधड़ उड़ानें निरस्त भी हो रही हैं। गुरुवार को ही 12 विमान सेवाएं निरस्त हो गईं, इनमें पुणे से लखनऊ आने वाली फ्लाइट संख्या 6ई 338, हैदराबाद-लखनऊ 6ई 608, मुंबई से 6ई 2442, दुबई से आइएक्स 194, अहमदाबाद से 6ई 277 और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट संख्या 6ई 6614 निरस्त हो गई है।

इसी तरह से लखनऊ से जाने वाली छह फ्लाइटें दिल्ली के लिए 6ई 758, बेंगलुरु के लिए 6ई 325, मुंबई के लिए 6ई 2441, दिल्ली व बेंगलुरु के लिए आइएक्स 1507, अहमदाबाद के लिए 6ई 279 और दिल्ली के लिए फ्लाइट संख्या 6ई 6615 निरस्त रही। इसी तरह 6ई-6139 कोलकाता लखनऊ, 6ई-273 अहमदाबाद लखनऊ और 6ई-505 लखनऊ कोलकाता भी निरस्त रही।

वहीं, 20 से अधिक उड़ानों का देरी से आवागमन हुआ। इंडिगो की कई घरेलू उड़ानें निर्धारित समय से कई-कई घंटे विलंब से आ-जा रही हैं। कई उड़ानों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। देर रात से फ्लाइट निरस्त होने की आशंका या री-शेड्यूल होने की संभावना में यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रुके रहना पड़ा। इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ा।

लोगों ने आरोप लगाया कि इंडिगो की ओर से न तो मैसेज भेजा गया और न ही काउंटर पर कोई ठोस जानकारी दी जा रही है। कई यात्रियों ने बताया कि वे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन एयरलाइन की तरफ से न कोई घोषणा की गई और ना ही वैकल्पिक इंतजाम किए गए।