    UPAVP का शानदार ऑफर! फ्लैट खरीदने पर इन लोगों को मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट, नया नियम पूरे राज्य में लागू

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    लखनऊ में आवास विकास परिषद फ्लैट खरीदारों को एकमुश्त भुगतान पर 15% की छूट दे रहा है। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। 90 दिनों में भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी, और 50% भुगतान पर कब्जा मिल जाएगा। शेष राशि किस्तों में चुकाई जा सकती है, और ब्याज पर अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। फ्लैट खरीदने वालों को एकमुश्त भुगतान करने पर आवास विकास परिषद गुरुवार से 15 प्रतिशत की छूट देने जा रहा है। परिषद दीपावली व छठ पर यह लाभ खरीदारों को नहीं दे सका। 31 जनवरी 2026 तक नया नियम प्रदेशभर में प्रभावी रहेगा। इतना ही नहीं 90 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्लैट की कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने पर कब्जा मिल सकेगा। लखनऊ सहित प्रदेशभर में परिषद के 10 हजार से अधिक फ्लैट खाली हैं।

    नौ अक्टूबर को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बोर्ड की 273वीं बोर्ड बैठक में इस पर निर्णय हुआ था, उसे लागू करने में 20 दिन लग गए। परिषद अभी तक फ्लैट के खरीदारों को बुकिंग कराने के दिन से 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट देता रहा है, अब 60 दिन में ही एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि एकमुश्त भुगतान 90 दिन में होता है तो 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    अपर आवास आयुक्त व सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, यदि खरीदार एकमुश्त 50 प्रतिशत धनराशि जमा करता है तो उसे तत्काल फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा, शेष धनराशि वह 10 वर्ष तक किस्तों में चुका सकेगा। खरीदार कुछ किस्तें देने के बाद यदि शेष धनराशि एकमुश्त जमा करता है तो अवशेष धनराशि पर लगे ब्याज में उसे दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।