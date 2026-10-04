लखनऊ में पांच ACP का ट्रांसफर, लक्ष्मण वर्मा कृष्णानगर और अभिषेक पांडेय भेजे गए कैसरबाग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी में कानून और यातायात व्यवस्था को लेकर पांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसीपी लक्ष्मण वर्मा को कृष्णानगर और एसीपी अभिषेक कुमार पांडेय को कैसरबाग भेजा गया है।

लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के निर्देश पर पांच असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस (ACP) के तबादले का प्रशासनिक आदेश जारी किया। कैसरबाग की जिम्मेदारी संभाल रहे नवरत्न गौतम को यातायात की कमान दी गई है। यातायात के एसीपी महेश त्यागी को कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसीपी अनूप कुमार को यातायात के साथ यूपी-112 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।