मत्स्य विभाग में खींचतान: मंत्री के सुझावों को महानिदेशक ने किया दरकिनार, दूसरे नामों को दी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मत्स्य विभाग के मंत्री और महानिदेशक के बीच खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्री संजय निषाद ने एक संयुक्त निदेशक और वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के नाम भेजकर मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी ड्यूटी लगाने के लिए कहा था परंतु महानिदेशक धनलक्ष्मी के. ने उनको यह काम सौंपने के बजाय मत्स्य निदेशक और उर्दू अनुवादक को जिम्मेदारी दे दी।

मत्स्य मंत्री ने पांच दिसंबर को प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में विभाग की भूमिका के लिए मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी जरूरी है। इसके लिए मत्स्य पालकों को लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

मत्स्य मंत्री ने भेजे नाम, महानिदेशक ने दूसरों को दी जिम्मेदारी जनसुनवाई व जनता दर्शन में पाया गया कि पर्याप्त जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ मत्स्य पालकों को नही मिल पा रहा है। इसके लिए मत्स्य निदेशालय से वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी-संयुक्त निदेशक मत्स्य अनिल कुमार को कार्यकमों में नोडल अधिकारी के रूप में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया जाए और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, प्रचार-प्रसार, सामग्री प्रोजेक्टर सहित प्रशिक्षक के रूप में ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से नामित करते हुए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भेजा जाए जिससे छह दिसंबर को कटेहरी (अंबेडकरनगर), सात दिसंबर को पडरौना (कुशीनगर) और आगे आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संयुक्त निदेशक को लगाने के दिए थे निर्देश प्रमुख सचिव के यहां से आदेश महानिदेशक के यहां पहुंचा तो उन्होंने मंत्री द्वारा सुझाए गए अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी। महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में मंत्री के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य के लिए विभागीय वरिष्ठतम अनुभवी अधिकारी निदेशक मत्स्य एनएस रहमानी को अधिकारी नामित किया जाता है।