कर्नल सीमा मिश्रा होंगी सैनिक स्कूल की पहली महिला प्रिंसिपल, रक्षा मंत्रालय की चयन समिति ने दी थी सहमति

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपने एक सैन्य अधिकारी को वापस पाने के लिए सेना की कड़ी कार्रवाई आखिर रंग लायी। शासन ने देश के पहले सैनिक स्कूल में नए प्रिंसिपल की तैनाती के आदेश बुधवार को जारी कर दिए। कर्नल सीमा मिश्रा कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल की पहली महिला प्रिंसिपल बनेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी नियुक्ति के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। वहीं अब जनवरी 2021 से लखनऊ में तैनात प्रिंसिपल कर्नल राजेश राघव को कार्यमुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। दैनिक जागरण ने 20 नवंबर के अंक में ही कर्नल सीमा मिश्रा को पहली महिला प्रिंसिपल जल्द बनाए जाने की खबर प्रकाशित की थी।

रक्षा मंत्रालय के तीन सैन्य अफसरों के नामों के पैनल में कर्नल सीमा मिश्रा पर चयन समिति की सहमति दे दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तैनाती के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। कर्नल सीमा मिश्रा आर्मी एजूकेशन कोर की योग्य अधिकारी हैं। उनके पति कर्नल नितिश राय बिहार रेजिमेंट के अधिकारी थे। सन 2010 में यूएन शांति मिशन पर कर्नल राय अफगानिस्तान गए थे।

कर्नल नितिश हो गए थे बलिदान काबुल में भारतीय दूतावास के सामने हुए बम धमाके में कई लोगों की जान बचाते हुए कर्नल नितिश बलिदानी हो गए थे। कर्नल नितिश राय को वीरता पदक शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कर्नल राजेश राघव को कार्यमुक्त करने के लिए दो साल पहले शासन को पत्र भेजा था। उनकी जगह नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए तीन सैन्य अधिकारियों के नामों का पैनल भी मंत्रालय ने भेजा था। सेना के कई रिमांइडर भेजने पर भी नए प्रिंसिपल का चयन नहीं किया गया और न ही कर्नल राजेश राघव कार्यमुक्त हो रहे थे।