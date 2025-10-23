यूपी के सभी एक्सप्रेस-वे पर हर 100KM की दूरी पर मिलेगी ये सुविधा, सीएम योगी ने दे दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटी अग्निशमन (फायर) चौकियां स्थापित की जाएं, जिससे दुर्घटना होने पर गोल्डन आवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) के भीतर राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

उन्होंने बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन व आपात सेवा विभाग के पुनर्गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग के पुनर्गठन से 1020 नए पद सृजित होंगे। इनमें राजपत्रित संवर्ग के 98 तथा अराजपत्रित संवर्ग के 922 पद शामिल हैं।

गुरुवार को अपने आवास पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आठ जोनों में विशेष यूनिट गठित की जाएं। इन्हें केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल दुर्घटनाओं व सुपर हाईराइज बिल्डिंग (ऊंची इमारत) में आग बुझाने के उपकरणों से लैस किया जाए।

साथ ही संबंधित दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इस यूनिट को प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में अकाउंट काडर स्थापित किया जाए। साथ ही, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाए।