    Fire in Car: लखनऊ में डबल डेकर बस के बाद एक कार में लगी आग, दो लोगों ने किसी तरह बचाई जान

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    Fire in Car in Lucknow: कार सवार आनन-फानन में बाहर निकले और दमकल को सूचना दी। दमकल के पहुंचने तक आग की वजह से पूरी कार जल गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया इंजन अधिक गर्म होने के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

    किसान पथ पर शनिवार सुबह चलती कार में अचानक आग लग गई

    संवाद सूत्र, जागरण, लखनऊ: राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र के दारोगा खेड़ा में किसान पथ पर शनिवार सुबह चलती कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। कार सवारों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। दमकल टीम पहुंची इसके पहले ही कार पूरी तरह से जल गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

    प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कार सवार कानपुर से लखनऊ की तरफ आ रहे थे। दारोगा खेड़ा के पारसनाथ मेमोरियल स्कूल के सामने अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। कार सवार दो लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग तेज हो गई और अन्य हिस्सों तक पहुंच गई।

    कार सवार आनन-फानन में बाहर निकले और दमकल को सूचना दी। दमकल के पहुंचने तक आग की वजह से पूरी कार जल गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया इंजन अधिक गर्म होने के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

    दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस के पिछले पहिए में लगी थी आग

    इससे पहले काकोरी क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस के पिछले पहिए में रेवरी टोल प्लाजा से पहले आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़िया मौके पर पहुंचीं, तब तक बस पूरी तरह से खाक हो गई। बस में सवार सभी 39 सवारियां सुरक्षित हैं। इंस्पेक्टर सतीश राठौर के मुताबिक एक डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही थी। टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले बस के पिछले पहिए में आग लग गई। जिसकी सूचना वहां पर चाय बेचने वाले लोगों ने बस ड्राइवर को दी। जिस पर बस ड्राइवर ने उतर कर चेक किया। ड्राइवर ने तुरंत बस में बैठी सभी 39 सवारी को जल्दी से वही पर उतार दिया। सवारी उतारने के बाद बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ा कर टोल प्लाजा तक लाया, लेकिन टोल प्लाजा के पास आग बुझाने की व्यवस्था न होने से बस तेजी जलने लगी। टोल प्लाजा के पास कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जिस पर करीब 50 मिनट बाद फायर की तीन गाड़िया पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।