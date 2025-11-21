मिलावटी पनीर और खोया बेचने वाले पांच लोगों पर FIR, एफएसडीए ने 10 जिलों से 41 नमूने किए एकत्रित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के मामले में सिद्धार्थ नगर, देवरिया के दो-दो और प्रतापगढ़ के एक दुकानदार के खिलाफ एफआइआर कराई है। इसके अलावा 10 जिलों में अभियान चलाकर 41 नमूने लिए गए और 35 क्विंटल मिलावटी/संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया है। लगभग 58 क्विंटल मिलावटी/संदिग्ध खाद्य सामग्री को जब्त किया गया है।

एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब के अनुसार 10 जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चले विशेष अभियान में सिद्धार्थ नगर के कंबटिया टोला में राम नरेश के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की गई। वहां से पनीर, रिफाइंड, पामोलीन आयल, सेफोलाइट, रानीपाल के 10 नमूने लिए गए।

13 क्विंटल मिलावटी पनीर, उबला दूध और सोया मिल्क नष्ट कराया गया। इसका मूल्य लगभग दो लाख रुपये था। इसके अलावा एक लाख रुपये कीमत का 4.75 क्विंटल पाम रिफाइंड भी जब्त किया गया। वहां दो लोगों के खिलाफ एफआइआर कराते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।

देवरिया में उसरा बाजार स्थित रुचिका प्रोडक्ट एंड आइस फैक्ट्री में सात नमूने लिए गए। 2.5 लाख रुपये कीमत का एक क्विंटल पनीर और खोया नष्ट कराया गया। 9.18 लाख कीमत का 24 क्विंटल हाइड्रोजन पर आक्साइड, रिफाइंड पामोलीन आयल, सेफोलाइट भी जब्त किया गया।प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करते हुए दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।

इसके अलावा प्रतापगढ़ के औगापुर स्थित डैडी डेयरी में पनीर, रिफाइंड आयल, दूध, खोया, दही के सात नमूने लिए गए। दो क्विंटल पनीर को नष्ट कराया गया और दो क्विंटल रिफाइंड आयल जब्त किया गया है। वहां भी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।