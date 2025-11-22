SIR भरने के लिए ऐसे करें सर्च, 2003 की वोटर लिस्ट में झट से मिल जाएगा आपका नाम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर जाकर क्रमवार तरीके से नाम खोजने की प्रक्रिया को समझाया गया है, जिससे लोग आसानी से अपना और अपने परिवार का नाम ढूंढ सकें।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2003 की एसआइआर में अपना या अपने स्वजन का नाम आनलाइन खोजने के लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में क्रमवार बताया गया है कि वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर क्लिक कर कैसे वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या स्वजन का नाम खोजा जा सकता है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा।
क्लिक करते ही बाक्स दिखाई पड़ेंगे। पहला बाक्स एसआइआर 2026 पर क्लिक करने पर सामने एक वोटर सर्विस पोर्टल का पेज खुलेगा, जिसके दाहिने तरफ सर्च योर नेम इन लास्ट एसआइआर लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सर्च इन लास्ट एसआइआर या सर्च बाई इलेक्टेड डिटेल्स पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं तो राज्य सलेक्ट करके जिला सर्च करेंगे। इसके बाद विधानसभा सेलेक्ट करेंगे।
सआइआर में भरना होगा नाम
बूथ नंबर नहीं पता है तो इसे छोड़ सकते हैं। अनुभाग का नाम और क्रम संख्या भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम भरना अनिवार्य है। एसआइआर में जिस मतदाता का नाम ढूंढना है उसका नाम एसआइआर में भरना होगा।
उनकी अंतिम एसआइआर में क्या उम्र थी इसे भी छोड़ सकते हैं। अंतिम एसआइआर 2003 में मतदाता सूची में मतदाता से संबंध अंकित करेंगे। जैसे पिता का नाम डाल दिया। इसके बाद कैप्चा भरेंगे। सर्च करेंगे तो देखेंगे नीचे मतदाता का पूरा विवरण दिखाई देगा। यहां पर भाग संख्या और क्रम संख्या 2003 का नोट कर लें। इसके बाद आनलाइन या बीएलओ द्वारा दिए गए आफलाइन गणना प्रपत्र को आसानी से भरा जा सकता है।
