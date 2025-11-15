Yogi Cabinet: लेखपाल के रिक्त पड़े पदों को लेकर अपडेट, किसे प्रोमोशन मिलने की हो रही तैयारी?
लखनऊ से खबर है कि लेखपाल के 8940 खाली पदों में से 2% अब चेयरमैनों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने 6 साल की सेवा पूरी कर चुके चेयरमैनों को पदोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष शिक्षा ज़रूरी है।
राब्यू, लखनऊ। लेखपाल के रिक्त पड़े 8940 पदों में से दो प्रतिशत पदों को चैनमैन को पदोन्नत करके भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को लागू करने की स्वीकृति दी दी गई है। वर्तमान में लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं।
इनमें से 21,897 पद ही भरे हैं और 8940 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने व लोगों तक लोगों तक संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लेखपालों की भूमिक अहम होती है।
इसीलिए राजस्व विभाग ने छह वर्ष की सेवा पूरी कर चुके चैनमैनों को पदोन्नत करके लेखपाल के दो प्रतिशत पदों को भरने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। पदोन्नत के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता जरूरी होगी।
