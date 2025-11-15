Yogi Cabinet: लेखपाल के रिक्त पड़े पदों को लेकर अपडेट, किसे प्रोमोशन मिलने की हो रही तैयारी? 

राब्यू, लखनऊ। लेखपाल के रिक्त पड़े 8940 पदों में से दो प्रतिशत पदों को चैनमैन को पदोन्नत करके भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को लागू करने की स्वीकृति दी दी गई है। वर्तमान में लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें से 21,897 पद ही भरे हैं और 8940 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने व लोगों तक लोगों तक संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लेखपालों की भूमिक अहम होती है।