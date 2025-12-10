यूपी में फाइलेरिया संक्रमण घटा अब साल में एक बार ही खिलायी जाएगी दवा, स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान अब वर्ष में एक बार फरवरी में चलाया जाएगा। प्रदेश के 51 जिले फाइलेरिया संक्रमण से प्रभावित थे। इनमें से 24 जिलों में संक्रमण एक प्रतिशत से कम रह गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार एक प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों में फाइलेरिया संक्रमण को नियंत्रित माना जाता है। इसी आधार पर सिर्फ 17 जिलों के 52 ब्लाक में फाइलेरिया नियंत्रण के लिए दवा खिलायी जाएगी। राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि इस वर्ष फरवरी व अगस्त में हुए एमडीए राउंड के बाद पाया गया है कि सिर्फ 17 जिलों के 52 ब्लाक में ही अभियान जारी रखा जाए। वर्ष 2026 में फरवरी माह में ही अभियान चलेगा। इसके लिए 17 जिलों के मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण शुरू हो गया है।