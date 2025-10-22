दीपावली के बाद वापसी के लिए इन ट्रेनों में खाली हैं सीटें, आज ही बुक कर लें टिकट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किसी को दीपावली, भैया दूज मनाकर नौकरी पर वापस जाना है तो किसी को छठ पर घर आना है। कुल मिलाकर आने व जाने वाले लोगों की भीड़ ट्रेनों व बसों में बुधवार से ही बढ़नी शुरू हो गई है। एक बड़ा वर्ग जो दीपावली पर घर आया था, उसने बुधवार से ही वापस जाना शुरू कर दिया है।

लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब जाने वाली ट्रेनों में बुधवार को खूब भीड़ रही। रेलवे प्रशासन के मुताबिक लंबी ट्रेनों में भीड़ शुरू हो गई है। अमूमन निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों ने जाना शुरू कर दिया है।

वहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, गुजरात व दक्षिण से आने वाली ट्रेनों में छठ पर्व मनाने वाले अपने गंतव्यों के लिए निकल दिए हैं। इससे आने व जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग का टिकट मिलना बंद हो गया है और रिग्रेट यानी वेटिकं का टिकट भी नहीं मिल रहा है। गुरुवार सुबह से तत्काल टिकट को लेकर संघर्ष शुरू होगा।

रेलवे प्रशासन ने आरक्षण केंद्रों में रविवार तक आरक्षण केंद्रों में रेल सुरक्षा बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे टिकटों की दलाली न हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। वहीं कैसरबाग, चारबाग व आलमबाग बस अड्डों से स्पेशल बसों का संचालन जारी रहा। बसों में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रही।

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक असली भीड़ शनिवार व रविवार को ही जाएगी। वहीं अन्य राज्यों से यूपी आने वाली बसों में 25 अक्टूबर से भीड़ शुरू होगी। हालांकि छठ पूजा के लिए लोग अपने गंतव्यों को निकलने लगे हैं।



तत्काल टिकट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी

ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए लगे लोगों को मायूसी ही हाथ लग रही है। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर सहित एक दर्जन स्थान ऐसे हैं, जहां की ट्रेनों में मारामारी रहती है। इन ट्रेनों में करीब 527 तत्काल कोटे की सीटें बची थीं। आम यात्रियों को निराशा हाथ लगी। क्योंकि पहले ही मिनट में सारी सीटें बुक हो गई।

अब यात्रियों के सामने रोडवेज और प्राइवेट बसों का ही विकल्प बचा है। इसका असर ट्रेनों और विमानों के टिकट पर भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से दिल्ली तक बुधवार की शाम करीब साढ़े चार बजे तक विमान का किराया जहां करीब 4100 रुपये था, वहीं रविवार को यह किराया 6000 के पार पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई के विमानों के किराये पर भी असर देखने को मिल रहा है। विमान कंपनियों के किराए शनिवार व रविवार को बढ़ने की पूरी संभावना है।



शनिवार व रविवार को सबसे अधिक मारामारी :

दीपावली मनाकर लौटने वालों का ट्रेनों, बसों व विमानों में सबसे अधिक लोड शनिवार व रविवार को होने जा रहा है। जिनके टिकट कंफर्म है, उनको तो राहत है। वहीं जिन लोगों के टिकट कंफर्म नहीं है, उन्हें तत्काल, डीआरएम कोटा या फिर टैक्सी ही सहारा बची है। इससे अधिक जेब ढीली होना तय है। क्योंकि शनिवार से ही छठ मनाने वाले बिहार व पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक रहने वाली है। ऐसे में आने-जाने वाली ट्रेनों और बसों में सीटों के लिए मारामारी होगी। सोमवार को छठ पर्व पर शाम की अर्घ्य होगी। ऐसे में शनिवार से इसकी शुरूआत हो जाएगी। पर्व में शामिल होने के लिए रविवार तक पहुंचने की जद्दोजहद होगी।



स्पेशल ट्रेनें ही सहारा :

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और भैया दूज की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोगों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ा रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल से होकर गुरुवार को 46 स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। वहीं चार ट्रेनें लखनऊ मंडल से चलाई जाएंगी। इसके अलावा लखनऊ में कल 33 अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं।

यात्रियों को जनरल के टिकट लेने में मुश्किलें ना आयें। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। इसी क्रम में टिकट वितरण की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए लखनऊ की तर्ज पर वाराणसी में भी 31 अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। इसमें आटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन और पारंपरिक टिकट काउंटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ से 23 अक्टूबर को चलने वाली ट्रेनों में सीटें खाली हैं। ये दो ट्रेनें 04235 लखनऊ-शकूरबस्ती (दिल्ली), 04231 लखनऊ-चंडीगढ़ सुपरफास्ट स्पेशल हैं।