झारखंड से बांग्लादेश तक फेंसेडिल कफ सीरप की तस्करी करने वाला गिरफ्तार, 1.30 लाख से शीशी सप्लाई करने का मिला डेटा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नशे में इस्तेमाल होने वाली फेंसेडिल सीरप और कोडिन युक्त दवाएं झारखंड से बांग्लादेश तक सप्लाई करने वाले तस्कर अमित टाटा को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गुरुवार को गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि तस्कर के पास से दो मोबाइल, एक फार्च्यूनर समेत अन्य माल बरामद किया गया है। गिरोह के अन्य तस्करों की तलाश की जा रही है।

अब तक चार लोगों को जेल भेजा जा चुका है।एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर जौनपुर के सुरेरी स्थित भोड़ा सीटूपुर गांव का रहने वाला है। बीती 12 नवंबर को सहारनपुर के सदर बाजार स्थित शास्त्री नगर निवासी विभोर राणा व विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा का नाम सामने आया था।

तस्कर ने क्या बताया? तस्कर ने बताया कि आजमगढ़ के नरवे निवासी विकास सिंह के जरिए वाराणसी के कायस्थ टोला प्रहलाद निवासी शुभम जायसवाल से उसकी जान-पहचान हुई थी। विकास सिंह ने बताया था कि शुभम जायसवाल का फेंसेडिल कफ सीरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची में है। तस्कर ने बताया कि उसने धनबाद में देवकृपा मेडिकल एजेंसी के नाम से जनवरी 2024 में फर्म बनवाई थी। फर्म का सारा लेन-देन शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर तथा उसका सीए देखता था। धनबाद के बिजनेस में उसने पांच लाख रुपये लगाए थे।

उसे इन लोगों ने लगभग 20-22 लाख रुपये दिए। इस दौरान धनबाद दो से तीन बार ही गया था। इसके बाद इन लोगों के कहने पर वाराणसी में भी ड्रग लाइसेंस बनवाकर फर्म खोल दी। इसका भी सारा लेन-देन शुभम जायसवाल व उसके साथी देखते थे।

वाराणसी की फर्म में दो-तीन महीने ही फेंसेडिल का व्यापार होना बताया गया। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि इन लोगों ने मिलकर 1.30 लाख शीशी सीरप बांग्लादेश सप्लाई की है। बंगाल के डेटा की तलाश पुलिस कर रही है। सुशांत गोल्फ सिटी में अमित टाटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।