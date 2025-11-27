यूपी में कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री में एफएसडीए अधिकारियों की होगी जांच, गिर सकती है गाज
कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री के मामले में एफएसडीए के अधिकारियों पर जांच की तलवार लटक रही है। कानपुर में लापरवाह अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। वाराणसी में भी लाखों रुपये की सीरप बरामदगी के मामले में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। आयुक्त रोशन जैकब ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबारियों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के सहायक आयुक्तों और औषधि निरीक्षकों की संदिग्ध भूमिका की जांच की तैयारी है। कानपुर के सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक को पहले ही हटाया जा चुका है।
जल्द ही वाराणसी में लाखों रुपये के कोडीन युक्त सीरप के अवैध भंडारण, ड्रग लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद बिक्री और अन्य किसी के लाइसेंस पर कारोबार के मामले में अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की जांच होगी।
11 नवंबर को कानपुर में एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब द्वारा बड़े पैमाने पर कोडीन युक्त सीरप के अवैध भंडारण और बिक्री पकड़ी जाने के बाद कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी और कानपुर नगर की औषधि निरीक्षक रेखा सचान को हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध किया जा चुका है।
इसके बाद 15 नवंबर को आयुक्त के नेतृत्व में वाराणसी में 73.30 लाख रुपये की कोडीन युक्त सीरप जब्त की गई थी। 20 एफआइआर की गई और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच होने तक 46 दवा की दुकानों पर कोडीन युक्त सीरप और नार्कोटिक्स दवाएं बेचने पर रोक लगा दी गई थी।
वाराणसी के दवा बाजार से पूर्वांचल के जिलों सहित बिहार, झारखंड तक दवाओं के वैध-अवैध कारोबार और बांग्लादेश तक कोडीन युक्त सीरप को भेजने के सुराग मिले हैं। नशे के लिए कई गुणा अधिक दामों पर बिक्री के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को संलिप्तता मिली।
कई दवा प्रतिष्ठान सीरप की बिक्री का अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। नौ फर्म बंद मिलीं लेकिन उनके अवैध बिलों से सीरप की बिक्री पाई गई। ऐसी फर्म मिलीं, जो केवल कोडीन युक्त सीरप का ही कारोबार करती थी।
एफएसडीए के अधिकारियों को इसकी जानकारी न होना संदिग्ध माना जा रहा है। आयुक्त जैकब का कहना है कि कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार के खिलाफ जांच चल रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
