राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में मरीजों को जली रोटियां व अधिक पानी वाली दाल परोसे जाने की खबर को गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक को तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

स्थनीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा से कहा है कि यह मामला मरीजों के स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत गंभीर है। तीन सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए जांच टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाए।