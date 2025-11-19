फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीजों को जली रोटियां देने की होगी जांच, तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में मरीजों को जली रोटियां व अधिक पानी वाली दाल परोसे जाने की खबर को गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक को तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
स्थनीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा से कहा है कि यह मामला मरीजों के स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत गंभीर है। तीन सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए जांच टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाए।
जांच आख्या एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने को कहा है। जांच में यदि इस बात की पुष्टि हो कि कालेज के प्रधानाचार्य और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भोजन परोसने वाली संस्था की लापरवाही सामने आने पर संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने को कहा है।
