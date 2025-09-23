लखनऊ के बिजनौर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। पानी की बोतलें लेकर जा रही पिकअप को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी जिससे चालक केबिन में फंस गया। पुलिस ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, सरोजनी नगर। बिजनौर इलाके में पानी की बोतलें लादकर जा रहे पिकअप वाहन में विपरीत दिशा से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप वाहन चालक केबिन में फंस गया। पुलिस ने केबिन काटकर उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कंटेनर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

हरदोई के सदर पुर बिलग्राम निवासी 57 वर्षीय रमेश सिंह कुर्सी रोड से पानी की बोतलें पिकअप वाहन में लेकर किसान पथ से बंथरा के गुलाब खेड़ा की तरफ जा रहे थे। बिजनौर के अलीनगर खुर्द के पास पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रहे कंटेनर ने उनके वाहन में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर ही फंस गया। मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई।