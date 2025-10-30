Language
    गन्ने के दामों में बढ़ोतरी के बाद सीएम योगी से मिले किसान, बोले- भाजपा ने सार्थक किया जय जवान- जय किसान का नारा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    योगी सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया, जहाँ किसानों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी जी के कारण उन्हें एक माह में दो बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने मोबाइल पर पर्ची मिलने, सहफसली खेती से आय बढ़ने और ऋण माफी जैसे अन्य लाभों का भी उल्लेख किया, जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संभव हुआ।  

    योगी जी के कारण एक माह में दो बार दीपावली मनाने का मिला अवसर- किसान

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार ने बुधवार को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि की। इस निर्णय के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गन्ना किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निर्णय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गन्ना किसानों ने अपनी भावनाएं साझा कीं। किसानों ने एक स्वर में कहा कि योगी जी के कारण हमें एक माह में दो बार दीपावली मनाने का अवसर मिला।

    सीएम योगी के कारण हुआ संभव, अब मोबाइल पर मिल रही पर्ची
    सभी को गोपाष्टमी की बधाई। एक समय था कि जब गन्ना रखे-रखे सूख जाता था और पर्ची नहीं मिलती थी। आज मोबाइल पर पर्ची मिल रही है। आलू-गन्ना, चना-गन्ना, सरसों-गन्ना, पत्ता गोभी गन्ना जैसे सहफसली खेती का अवसर मिला है। आमदनी बढ़ी है। यह मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया।
    संतोष वाजपेयी, प्रगतिशील किसान

    भाजपा ने सार्थक किया जय जवान- जय किसान का नारा
    योगी सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। पूर्व में कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा..किसी ने हमारी सुध नहीं ली। 'जय-जवान जय किसान' का नारा भले कांग्रेस से आया, लेकिन सार्थक भाजपा सरकार में ही हो सका है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई और पीएम मोदी ने हमें सम्मान निधि दिया है।
    हीरा सिंह, मथुरा

    पहली ही कैबिनेट में योगी जी ने माफ किया हमारा ऋण
    पिछली दो सरकारों के 10 वर्ष में गन्ना मूल्य एक रुपये भी नहीं बढ़ा। योगी जी ने 08 वर्षो में 35% से ज्यादा मूल्य बढ़ाया है। पहली कैबिनेट में योगी जी ने हमारे ऋण की माफी की। पूरा प्रदेश निहाल हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।
    रामनिवास यादव, प्रगतिशील किसान

    आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके
    सीएम योगी के नेतृत्व में एक माह में दो बार दीपावली मनाने का मौका मिला है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, समझ नहीं आ रहा। पूर्व की सरकारों में कांटे पर घटतौली, व्यवस्था का हिस्सा थी। योगी सरकार बनने के बाद आज किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी गन्ना गायब कर सके।
    सरदार गुरदत्त सिंह, गन्ना किसान

    गरीब किसानों के चेहरे पर योगी सरकार लेकर आई मुस्कान

    शामली के सत्यपाल भूरा ने कहा कि योगी सरकार ने गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। प्रदेश सरकार का यह कदम गन्ना किसानों को समृद्धि की ओर लेकर जा रहा है। सरकार का यह फैसला गन्ना किसानों के हित में है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए पूरे शामली की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार।