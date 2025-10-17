Language
    गन्ने का MSP कितना करना चाहते हैं यूपी के किसान? 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जुटे

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने स्मार्ट मीटर प्रणाली खत्म करने, मुफ्त बिजली और बेसहारा पशुओं से फसल बचाने की नीति बनाने की भी मांग की। जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि किसान कड़ी मेहनत के बावजूद उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गन्ने का बकाया भुगतान करने और समर्थन मूल्य 450 रुपये क्विंटल घोषित करने समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में जुटे किसानों ने स्मार्ट मीटर प्रणाली समाप्त करने,मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराने, बेसहारा मवेशियों से फसल बचाव के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई।

    जिलाध्यक्ष ने कहा किसान हाड़तोड़ मेहनत करता है, इसके बावजूद उसे फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। रही सही कसर बारिश और बाढ़ पूरी कर देती है। सभी का पेट भरने का वाला किसान परेशान है। धरने मेें यूनियन के महासचिव गणेश शंकर के अलावा सुनील शुक्ला,सरदार दिलराज सिंह,आशीष यादव, मुहम्मद इमरान व मुहम्मद वसीम समेत कई किसान शामिल हुए।