गन्ने का MSP कितना करना चाहते हैं यूपी के किसान? 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जुटे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गन्ने का बकाया भुगतान करने और समर्थन मूल्य 450 रुपये क्विंटल घोषित करने समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में जुटे किसानों ने स्मार्ट मीटर प्रणाली समाप्त करने,मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराने, बेसहारा मवेशियों से फसल बचाव के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई।