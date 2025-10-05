यूपी के इस जिले में लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए हो रहा भूमि अधिग्रहण, किसान बोले- आठ गुना चाहिए कीमत

फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने चिंता जताई। सर्किल रेट में असमानता और यूपीडा के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर किसानों ने सवाल उठाए। उन्होंने आबादी से दूर एक्सप्रेसवे बनाने और उचित मुआवजे की मांग की। अपर जिलाधिकारी ने किसानों को सहयोग करने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को प्रवेश नियंत्रित लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत तहसील सदर और अमृतपुर के 43 ग्रामों में भूमि खरीद व अर्जन को लेकर बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी और प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में भूमि के सर्किल रेट को लेकर गहमागहमी रही।

किसानों ने बैठक से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना था कि लिंक एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त अन्य भूमि भी ली जा रही है और प्रभावित क्षेत्र में मूल्य असमानता स्पष्ट है।

उदाहरण के लिए, गुतासी का भूमि मूल्य बहुत कम है। हथियापुर का सर्किल रेट एक करोड़ बीस लाख और अदिउली का मात्र इक्कीस लाख है। इस विसंगति के कारण कई किसान किसी भी मूल्य पर भूमि बेचने के लिए तैयार नहीं हैं।

बैठक में किसान नेताओं ने मांग की कि सर्किल रेट की विसंगति को दूर किया जाए। खिमसेपुर क्षेत्र के किसानों ने एक्सप्रेसवे को आबादी से दूर ले जाने और आठ गुना मूल्य देने की मांग की। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि अनावश्यक रूप से न ली जाए।