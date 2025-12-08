Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुकदमे की पैरवी रोकने के लिए हुई थी किसान की हत्या, उन्नाव में जलाया था शव; पांच गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    लखनऊ के निगोहां में किसान शिव प्रकाश की हत्या मुकदमे की पैरवी रोकने के लिए की गई। प्रॉपर्टी डीलर और साथियों ने अपहरण कर उन्नाव में शव जला दिया। 25 दिन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण टीम, लखनऊ। निगोहां के दखिना शेखपुर गांव के किसान शिव प्रकाश उर्फ कबीर का अपहरण कर उसकी हत्या की गई थी। प्रापर्टी डीलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मुकदमे की पैरवी रोकने के लिए किसान का साजिशन अपहरण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उन्नाव में हत्या कर किसान का शव बीघापुर इलाके में जला दिया गया। किसान के परिवारजन बीते 25 दिनों से उसकी तलाश में थे। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस किसान की तलाश कर रही थी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किसान की हत्या का राजफाश किया है। मामले में पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    यह था मामला

    किसान शिव प्रकाश की पुश्तैनी जमीन का कुछ हिस्सा एक निजी कंपनी की प्लाटिंग साइट में था। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में है। मृतक दो भाई थे जिसमे से एक ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी जबकि मां के हिस्से की जमीन बची थी। मां ने अपनी जमीन शिव प्रकाश के नाम कर दी थी।

    कुछ दिन बाद शिव प्रकाश का बड़ा भाई मां को अपने साथ ले गया और जमीन की पावर आफ अटार्नी अपने नाम कर ली। उन्होंने जमीन प्लाटिंग कंपनी के बिचौलियों को बेच दी थी। वही जमीन बिचौलियों ने कंपनी को बेची थी। शिव प्रकाश को जानकारी हुई तो उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया।

    इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए पूर्व में कई बार बिचौलियों ने उन्हें धमकाया था। जब वह मुकदमा वापस लेने को राजी नहीं हुए तो साजिशन नगराम निवासी सुजीत श्रीवास्तव ने साथी दिलीप रावत, पिंटू रावत और दो अन्य के साथ मिलकर 15 नवंबर की शाम शिव प्रकाश को मिलने बुलाया।

    बात करने के बहाने उन्हें कार में बैठाया फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शव को उन्नाव के बीघापुर ले गए फिर वहीं पर जला दिया। शिव प्रकाश के दोस्त ने 19 नवंबर को उनकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई। निगोहां पुलिस टीम सर्विलांस की मदद से तलाश की तो घटना का राजफाश हुआ। पुलिस ने मामले में शामिल एक प्रापर्टी डीलर समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया है।