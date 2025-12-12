किसान हत्याकांड में शामिल छठा आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ लाख में तय हुआ था सौदा; मिले थे 20 हजार रुपये
संवाद सूत्र, निगोहां। दखिना गांव निवासी किसान शिव प्रकाश उर्फ कबीर का अपहरण कर उन्नाव में उसकी हत्या करने के मामले में फरार चले रहे छठे आरोपित दिलीप रावत को पुलिस ने देवी खेड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि किसान की हत्या का सौदा डेढ़ लाख रुपये में तय हुआ था। हत्या के बाद उन्हें 20 हजार रुपये मिले थे। फिलहाल आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पांच लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं।
निगोहां थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने बताया कि 15 नवंबर को शिव प्रकाश लापता हो गए थे। दोस्त सुरेंद्र की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश जारी थी। किसान की काल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उसके नंबर पर कुछ फोन आए थे जिनकी लोकेशन उन्नाव जनपद के बीघापुर स्थित पाटन में मिली।
लखनऊ और उन्नाव पुलिस ने छानबीन की तो किसान का अधजला शव पाटन से बरामद हुआ। आठ दिसंबर को पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड नगराम निवासी प्रापर्टी डीलर सुजीत कुमार श्रीवास्तव, पिंटू, विनोद, लालू उर्फ नीरज, राजू उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल दो स्विफ्ट कार भी बरामद की थी।
थाना प्रभारी के मुताबिक, छठा आरोपित नगराम के ब्राह्मण टोला निवासी दिलीप रावत है। उसे भी जेल भेजा गया है।
