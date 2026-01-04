सरकारी खरीद पर भरोसा बढ़ा, श्री अन्न में किसानों को मिला ज्यादा भुगतान

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में श्री अन्न (बाजरा, ज्वार और मक्का) की सरकारी खरीद पर किसानों का भरोसा बढ़ा है। समय पर भुगतान के चलते किसानों ने इस बार खुले बाजार की बजाय सरकारी खरीद को तरजीह दी। नतीजा यह रहा कि पहली अक्टूबर से शुरू हुई खरीद प्रक्रिया में न केवल श्री अन्न की रिकार्ड खरीद हुई, बल्कि किसानों को पहले से कहीं अधिक राशि का भुगतान भी मिला।

इस वर्ष प्रदेश में बाजरा, ज्वार और मक्का की कुल खरीद पिछले खरीफ सत्र से काफी अधिक रही। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सीधे किसानों से खरीद कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी। बाजरा की खरीद 33 जिलों, मक्का की 25 जिलों और ज्वार की खरीद 11 जिलों में की गई।

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी केंद्रों पर सुविधाजनक व्यवस्था, पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान ने किसानों का भरोसा बढ़ाया है। सरकार ने ज्वार (मालदांडी) के लिए 3749 रुपये, ज्वार (हाइब्रिड) के लिए 3699 रुपये, बाजरा के लिए 2775 रुपये और मक्का के लिए 2400 रुपये प्रति कुंतल एमएसपी तय किया था।