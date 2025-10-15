Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेलकम पाउडर में रिफाइंड और केमिकल मिलाकर तैयार क‍िया गया नकली खोआ बरामद, दीपावली में खपाने की थी तैयारी

    By Rajeev Bajpai Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली खोआ बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आदर्श विहार कॉलोनी में छापे मारकर आठ क्विंटल से अधिक नकली खोआ बरामद किया गया, जिसे टेलकम पाउडर, रिफाइंड और रसायन मिलाकर बनाया जा रहा था। एफएसडीए ने आरोपी दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मिलावटी खोआ खाने से एलर्जी और पेट संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसे आप असली खोआ समझकर खा रहे हैं उसमें दूध का अंश मात्र नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को आदर्श विहार कालोनी रोड़पारा में एक मकान में छापा मारकर आठ क्विंटल से अधिक नकली खोआ और बड़ी मात्रा में इसे तैयार की जाने वाली सामग्री बरामद की। बरामद खोआ टेलकम पाउडर, रिफाइंड, स्टार्च और रसायन मिलाकर तैयार किया जा रहा था जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। एफएसडीए ने नकली खोआ तैयार कर रहे मिलावटखोर दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एफएसडीए को सूचना मिली थी कि पारा रिंग रोड के पास एक मकान में नकली खोआ बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह टीम लेकर मौके पर गए और जांच की।

    टीम को वहां से खोआ बनाने के लिए रखा 202 किग्रा स्किम्ड मिल्क पाउडर, 65 किग्रा स्टार्च, 505 किग्रा संदिग्ध सफेद पाउडर, 60 किग्रा माल्टोडस्टिन पाउडर और बड़ी मात्रा में वनस्पति घी व विभिन्न प्रकार के रंग पाए गए बरामद सामग्री को तत्काल नष्ट करा दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी सिंह ने बताया कि बुधवार को जांच के दौरान अलग अलग जगहों से 15 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं इसके अलावा भी अन्य जगहों पर लगातार मिलावट की जांच की जा रही है। खामियां मिलने पर कई प्रतिष्ठानोंं को नोटिस भी जारी किया गया है। 

    अध्यक्ष, जनरल मेडिसिन विभाग एवं सीएमएस लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रो. विक्रम सिंह का कहना है कि इस तरह मिलावटी खोआ खाने से तमाम गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जिस तरह इसमें रंग और दूसरे रसायन मिलाए गए हैं उससे एलर्जी, अस्थमा और न्यूरो की गंभीर बीमारी हो सकती है। लिवर और किडनी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। नकली मावा की मिठाई खाने से पेट दर्द, दस्त और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए बेहतर हो घर में ही खोआ बनाएं ताकि सेहत बेहतर रहे।