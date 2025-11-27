Language
    बम की अफवाह पर बाराबंकी में रोका गया ट्रेनों का संचालन, किसान एक्सप्रेस की सघन चेकिंग

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    Rumor of Bomb in Train: अयोध्या धाम जा रही वंदेभारत ट्रेन जहां सवा घंटे दरियाबाद में खड़ी रही, वहीं धनबाद से फिरोजपुर जा रही किसान एक्सप्रेस को रुदौली में करीब तीन घंटे रोका गया। सवा घंटे बाद यातायात बहाल होने पर वंदे भारत ट्रेन रवाना हो सकी।

    दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर सवा घंटे खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ : लखनऊ अयोध्या रेलमार्ग पर दोपहर में किसान एक्सप्रेस (फिरोजाबाद-धनबाद 13308) में बम की अफवाह से बाराबंकी के दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। दरियाबाद से रवाना होकर पटरंगा पहुंची किसान एक्सप्रेस में बम की सूचना पर अफवाह पर खलबली मच गई और ट्रेन को एक घंटे रोका गया। एसपी ग्रामीण सहित रुदौली सर्किल की पुलिस टीम ने चेकिंग की। ट्रेन में बम की फर्जी सूचना देने वाले को अयोध्या में हिरासत में लिया गया है। पटरंगा स्टेशन पर किसान एक्सप्रेस को बम की फर्जी सूचना देने वाले से पूछताछ की जा रही है।

    अयोध्या धाम जा रही वंदेभारत ट्रेन जहां सवा घंटे दरियाबाद में खड़ी रही, वहीं धनबाद से फिरोजपुर जा रही किसान एक्सप्रेस को रुदौली में करीब तीन घंटे रोका गया। सवा घंटे बाद यातायात बहाल होने पर वंदे भारत ट्रेन रवाना हो सकी। लखनऊ से चलकर बाराबंकी और फिर वहां से दरियाबाद में गंगा सतलज एक्सप्रेस (13308) गुरुवार की दोपहर पहुंची। दरियाबाद स्टेशन से करीब एक बजे उसे अयोध्या की ओर रवाना किया गया। पटरंगा पहुंचने से पहले ट्रेन में बम की सूचना से खलबली मच गई। जिसके बाद रेलवे ने इस मार्ग पर दौड़ने वाली ट्रेनों को रोक दिया। दिल्ली से चलकर अयोध्या जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस (22426) ट्रेन डेढ़ बजे पहुंची। जिसे प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी कर दिया गया। करीब सवा घंटे तक वंदेभारत ट्रेन रुकी रही। यातायात बहाल होने पर दो बजकर 50 मिनट पर ट्रेन रवाना हुई।

    उधर अयोध्या पहुंची किसान एक्सप्रेस (13307) को रुदौली में रोक दिया गया। इसके दरियाबाद स्टेशन पर पहुंचने का समय सवा 11 बजे है, लेकिन देरी और बम के अफवाह के कारण रुदौली में रुकने से यह ट्रेन दरियाबाद में पौने चार बजे पहुंची। करीब सवा घंटे रेलवे यातायात प्रभावित रहा। स्टेशन अधीक्षक एसके राय ने बताया कि पटरंगा पहुंची ट्रेन में बम की अफवाह के कारण वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई थी। ट्रेन रवाना कर दी गई है।

    कंट्रोल पर सूचना, दौड़ पड़ी फोर्स

    दरियाबाद से रवाना होकर ट्रेन पटरंगा की ओर बढ़ी। तभी एक यात्री ने पीआरवी पर ट्रेन में बम होने की सूचना दे दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। बाराबंकी कंट्रोल ने अयोध्या पुलिस और बाराबंकी की जीआरपी, आरपीएफ को सूचना दी। तत्काल ट्रेन को पटरंगा स्टेशन पर रोका गया। पीआरवी कंट्रोल की सूचना पर पटरंगा इंस्पेक्टर शशिकांत यादव पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पहुंच स्थिति संभाली। उधर बम निरोधक दस्ता, जीआरपी व आरपीएफ भी पहुंची। ट्रेन की छानबीन शुरू की गई। बम की सूचना अफवाह निकली, तब राहत महसूस हुई।