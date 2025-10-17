लखनऊ से गिरफ्तार हुआ 'नटवरलाल', साले की नौकरी लगवाने के लिए खेला गजब का खेल; एक गलती और चढ़ गया CID के हत्थे
लखनऊ में सीआईडी ने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, जिसने अपने साले की नौकरी लगवाने के लिए राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक फर्जी सिफारिश पत्र भेजा था। यह घटना 2017 की है, जब राज्य संपत्ति विभाग में सफाईकर्मी की भर्ती निकली थी। जांच में पत्र फर्जी पाए जाने पर हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीआईडी ने गुरुवार को साले की नौकरी लगवाने के लिए राज्यपाल का फर्जी सिफारिश पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने वाले विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। सीआईडी के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि विजय मूल रूप से जौनपुर के सुजान गंज स्थित सुलारपुरनिवासी है।
जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्ष 2017 में राज्य संपत्ति विभाग में सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति निकली थी। साले प्रमोद की नौकरी लगवाने के लिए विजय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास प्रमोद कुमार सक्सेना की नौकरी के लिए राज्यपाल की सिफारिश का एक पत्र सचिव चंद्र प्रकाश के नाम से पहुंचा।
जांच में पत्र फर्जी निकला, जिसके बाद हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में लखीमपुर खीरी निवासी साले प्रमोद कुमार सक्सेना को जेल भेज दिया गया था। वहीं, विजय को अब जेल भेजा गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।