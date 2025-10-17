लखनऊ से गिरफ्तार हुआ 'नटवरलाल', साले की नौकरी लगवाने के लिए खेला गजब का खेल; एक गलती और चढ़ गया CID के हत्थे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीआईडी ने गुरुवार को साले की नौकरी लगवाने के लिए राज्यपाल का फर्जी सिफारिश पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने वाले विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। सीआईडी के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि विजय मूल रूप से जौनपुर के सुजान गंज स्थित सुलारपुरनिवासी है।

जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्ष 2017 में राज्य संपत्ति विभाग में सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति निकली थी। साले प्रमोद की नौकरी लगवाने के लिए विजय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास प्रमोद कुमार सक्सेना की नौकरी के लिए राज्यपाल की सिफारिश का एक पत्र सचिव चंद्र प्रकाश के नाम से पहुंचा।