Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखनऊ से गिरफ्तार हुआ 'नटवरलाल', साले की नौकरी लगवाने के लिए खेला गजब का खेल; एक गलती और चढ़ गया CID के हत्थे

    By Ayushman Pandey Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:31 AM (IST)

    लखनऊ में सीआईडी ने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, जिसने अपने साले की नौकरी लगवाने के लिए राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक फर्जी सिफारिश पत्र भेजा था। यह घटना 2017 की है, जब राज्य संपत्ति विभाग में सफाईकर्मी की भर्ती निकली थी। जांच में पत्र फर्जी पाए जाने पर हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    साले की नौकरी के लिए फर्जी पत्र भेजने वाला गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, लखनऊ सीआडी ने गुरुवार को साले की नौकरी लगवाने के लिए राज्यपाल का फर्जी सिफारिश पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने वाले विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। सीआईडी के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि विजय मूल रूप से जौनपुर के सुजान गंज स्थित सुलारपुरनिवासी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्ष 2017 में राज्य संपत्ति विभाग में सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति निकली थी। साले प्रमोद की नौकरी लगवाने के लिए विजय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास प्रमोद कुमार सक्सेना की नौकरी के लिए राज्यपाल की सिफारिश का एक पत्र सचिव चंद्र प्रकाश के नाम से पहुंचा।

    जांच में पत्र फर्जी निकला, जिसके बाद हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में लखीमपुर खीरी निवासी साले प्रमोद कुमार सक्सेना को जेल भेज दिया गया था। वहीं, विजय को अब जेल भेजा गया।