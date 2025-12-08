दुकान में छापे जा रहे थे हस्ताक्षर वाले जाली ई-स्टांप, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर के केशव कांप्लेक्स स्थित एक दुकान में हस्ताक्षर वाले जाली ई-स्टांप बड़े पैमाने पर छापे जा रहे थे। गाजीपुर थाने की पुलिस ने क्राइम टीम की मदद से दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि आराेपितों के पास से दस से 500 तक के मैनुअल स्टांप पेपर, दस से 100 तक के ई-स्टांप पेपर, नोटरी की रबड़ स्टांप, मोहरें, प्रिंटर, मानीटर व अन्य सामान बरामद किया है। अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

डीसीपी ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इलाके में ही केशव कांप्लेक्स में एक दुकान से फर्जी स्टांप पेपर छापने का खेल चल रहा है। सूचना पर गाजीपुर पुलिस और क्राइम टीम की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापेमारी की। दबिश के दौरान एक आरोपित को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम इंदिरानगर सी ब्लाक निवासी सीतानाथ रथ बताया। मूलरूप से ओडिशा के बालेश्वर का रहने वाला है। बताया कि वह अपने दोस्त दीपक सिंह के साथ मिलकर वेंडिंग का काम करता है। इसी बीच वहां पहुंचे दीपक को पुलिस ने पकड़ लिया।

वाराणसी निवासी आरोपित दीपक इंदिरानगर के शक्तिनगर का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपितों ने कबूला कि नोटरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाते थे। यही नहीं फर्जी मैनुअल और ई-स्टांप बनाते थे। यही से ही वे लोग फर्जी हस्ताक्षर वाले स्टांप पेपर लोगों को बेचते थे। पुलिस इस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता कर रही है। आरोपित सीतानाथ के खिलाफ पूर्व में दो मुकदमे गाजीपुर थाने में दर्ज है।