    दुकान में छापे जा रहे थे हस्ताक्षर वाले जाली ई-स्टांप, दो गिरफ्तार

    By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    लखनऊ के इंदिरानगर में जाली ई-स्टांप छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जाली स्टांप और उपकरण बरामद किए। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर के केशव कांप्लेक्स स्थित एक दुकान में हस्ताक्षर वाले जाली ई-स्टांप बड़े पैमाने पर छापे जा रहे थे। गाजीपुर थाने की पुलिस ने क्राइम टीम की मदद से दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि आराेपितों के पास से दस से 500 तक के मैनुअल स्टांप पेपर, दस से 100 तक के ई-स्टांप पेपर, नोटरी की रबड़ स्टांप, मोहरें, प्रिंटर, मानीटर व अन्य सामान बरामद किया है। अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    डीसीपी ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इलाके में ही केशव कांप्लेक्स में एक दुकान से फर्जी स्टांप पेपर छापने का खेल चल रहा है। सूचना पर गाजीपुर पुलिस और क्राइम टीम की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापेमारी की। दबिश के दौरान एक आरोपित को पकड़ा गया।

    पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम इंदिरानगर सी ब्लाक निवासी सीतानाथ रथ बताया। मूलरूप से ओडिशा के बालेश्वर का रहने वाला है। बताया कि वह अपने दोस्त दीपक सिंह के साथ मिलकर वेंडिंग का काम करता है। इसी बीच वहां पहुंचे दीपक को पुलिस ने पकड़ लिया।

    वाराणसी निवासी आरोपित दीपक इंदिरानगर के शक्तिनगर का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपितों ने कबूला कि नोटरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाते थे। यही नहीं फर्जी मैनुअल और ई-स्टांप बनाते थे।

    यही से ही वे लोग फर्जी हस्ताक्षर वाले स्टांप पेपर लोगों को बेचते थे। पुलिस इस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता कर रही है। आरोपित सीतानाथ के खिलाफ पूर्व में दो मुकदमे गाजीपुर थाने में दर्ज है।

    यह सामान हुआ बरामद

    • 10 रुपये वाले 112 मैनुअल स्टांप पेपर
    • 20 रुपये के 8 मैनुअल स्टांप पेपर
    • 50 रुपये के 119 मैनुअल स्टांप पेपर
    • 500 रुपये के 4 मैनुअल स्टांप पेपर
    • 100 रुपये के 136 मैनुअल स्टांप पेपर
    • 10 रुपये के 171 ई स्टांप
    • 100 रुपये के 330 ई स्टांप
    • 20 रुपये के 03 ई-स्टांप
    • सादे पेपर पर 15 नोटरी (सत्यप्रकाश के साइन किए)
    • सादे पेपर पर 170 नोटरी आरसी वर्मा के नाम की
    • 12 रबड़ स्टांप
    • 2 लैपटाप
    • 2 प्रिंटर
    • 2 मॉनीटर
    • 2 सीपीयू
    • 3 की-बोर्ड
    • 1 माउस