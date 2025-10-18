यूपी में उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा करेंगे पूर्व सैनिक और होमगार्ड, योगी सरकार ने लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड अब संपत्तियों की रजिस्ट्री करने वाले उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश में 380 उप निबंधक कार्यालय हैं। उप निबंधक कार्यालयों की अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जबकि कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ही निबंधन शुल्क के तौर पर लाखों रुपये प्रतिदिन जमा किए जाते हैं। रजिस्ट्री के दौरान क्रेता-विक्रेता के बीच भी नकद लेन-देन होता है।

ऐसे में राज्य सरकार ने अब उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों या होमगार्ड के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता द्वारा महानिरीक्षक निबंधन को भेजे गए शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के 111 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से 315 भूतपूर्व सैनिक और 12 सुपरवाइजर रखे जाएंगे।

शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। अनुशासित, प्रशिक्षित एवं उत्तरदायी होने के नाते निर्देश दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों को ही रखने में प्राथमिकता दी जाए। इनके न उपलब्ध होने पर होमगार्डों की सेवाएं ली जाएं।