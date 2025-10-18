Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा करेंगे पूर्व सैनिक और होमगार्ड, योगी सरकार ने लिया निर्णय

    By Ajay Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:58 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड करेंगे। सरकार ने 380 कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया है, जहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज और लाखों रुपये का लेन-देन होता है। पहले चरण में 111 कार्यालयों के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जबकि शेष कार्यालयों के लिए होमगार्ड उपलब्ध रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड अब संपत्तियों की रजिस्ट्री करने वाले उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश में 380 उप निबंधक कार्यालय हैं।

    उप निबंधक कार्यालयों की अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जबकि कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ही निबंधन शुल्क के तौर पर लाखों रुपये प्रतिदिन जमा किए जाते हैं। रजिस्ट्री के दौरान क्रेता-विक्रेता के बीच भी नकद लेन-देन होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में राज्य सरकार ने अब उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों या होमगार्ड के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्णय किया है।

    इस संबंध में प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता द्वारा महानिरीक्षक निबंधन को भेजे गए शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश के 111 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से 315 भूतपूर्व सैनिक और 12 सुपरवाइजर रखे जाएंगे।

    शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। अनुशासित, प्रशिक्षित एवं उत्तरदायी होने के नाते निर्देश दिए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों को ही रखने में प्राथमिकता दी जाए। इनके न उपलब्ध होने पर होमगार्डों की सेवाएं ली जाएं।

    महानिरीक्षक निबंधन को भविष्य में बनने वाले उप निबंधक कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड रखने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 40.53 करोड़ रुपये वार्षिक तथा 3.37 करोड़ रुपये मासिक व्ययभार आने का अनुमान हैं।