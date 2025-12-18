राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने कोहरे के मद्देनजर सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित कर दी है। यूपीडा ने इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार एक्सप्रेसवे पर सुबह आठ से रात आठ बजे तक कार व आठ सीटर वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर व रात आठ से सुबह आठ बजे तक अधिकतम गति 60 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसके अधिक गति से वाहन चलाने वालों का एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) के जरिए चालान किया जाएगा।

यूपीडा ने वाहन चालकों व यात्रियों की जान माल की रक्षा के लिए 19 दिसंबर से अगले वर्ष 15 फरवरी तक एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की है। इसके अनुसार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तत्काल प्रभाव से सुरक्षा टीमों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।

यह टीमें 50 मीटर से कम दृश्यता (विजिबिलिटी) होने पर टोल प्लाजा के पास, एक्सप्रेसवे के किनारे बने सुविधा केंद्रों, होटल, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंपों पर वाहनों को एकत्र कर उन्हें काफिले के रूप में रवाना करेंगी। इसके अलावा नौ या अधिक सीटों वाले वाहनों की पूर्व निर्धारित गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे को कम करके सुबह आठ से रात आठ बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है।

इसी प्रकार रात आठ से सुबह आठ बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है। वहीं माल वाहक वाहनों की गति सुबह आठ से रात आठ बजे तक 50 किलोमीटर और रात आठ से सुबह आठ बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। पहले यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी।