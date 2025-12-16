Language
    वस्त्र एवं घरेलू सज्जा उद्योग को बढ़ावा देगा निर्यात, नीति के तहत स्पेन के मेले में निर्यातकों को मिलेगा मंच

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो राज्य के वस्त्र एवं घरेलू सज्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष स्पेन में आयोजित होने वाले मेले में निर्यातकों मंच उपलब्ध कराएगा। इसके लिए वस्त्र एवं घरेलू सज्जा उत्पाद तैयार करने वाले निर्यातकों की सूची तैयार की जा रही है।

    निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो ने इस संदर्भ में जिला उद्योग केंद्रों से निर्यातकों की सूची मांगी है। उत्तर प्रदेश से वस्त्र एवं परिधान का निर्यात अमेरिका सहित विभिन्न देशों में किया जा रहा है।

    राज्य की नई निर्यात नीति 2025-30 में सरकार ने निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है। इसके लिए वैश्विक मेलों में निर्यातकों को मंच उपलब्ध कराने से लेकर अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रविधान किया गया है।

    नई नीति लागू होने के बाद पहली बाद स्पेन में जनवरी में आयोजित हो रहे वस्त्र व घरेलू सज्जा उद्योग से संबंधित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस मेले में दुनियाभर के तमाम देशों के वस्त्र व घरेलू सज्जा उत्पादों के ग्राहकों सहित निर्यातक भाग ले रहे हैं।

    निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की तरफ से इस मेले में भाग लेने वाले राज्य के निर्यातकों को हवाई जहाज के किराए का 75 प्रतिशत (अधिकतम 1.25) लाख रुपये और स्टाल बुकिंग पर खर्च होने वाली राशि का 75 प्रतिशत (अधिकतम 3.25 लाख रुपये) तक का भुगतान किया जाएगा।

    मेले में भाग लेने के इच्छुक निर्यातकों की सूची 20 दिसंबर तक फाइनल की जाएगी। इस नीति का सबसे अधिक लाभ संत कबीर नगर, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, वाराणसी सहित राज्य भर के हस्त शिल्पियों को मिलेगा।

     