सीएचसी काकोरी में प्रसूता को लगाया एक्सपायर इंजेक्शन, हालत बिगड़ने पर KGMU में किया गया रेफर

संवाद सूत्र, काकोरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) काकोरी में प्रसूता के इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई। उन्हें एक्सपायर डेक्सट्रोज इंजेक्शन की बोतल ड्रिप से चढ़ा दी गई। प्रसूता की हालत की बिगड़ी तो गुस्साए परिवारीजन ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। इसके बाद प्रसूता को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के क्वीन मेरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग रेफर कर दिया गया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।

नरौना गांव निवासी नीरज श्रीवास्तव के छोटे भाई अभिनंदन की पत्नी काजोल का प्रसव सीएचसी में शनिवार को सुबह करीब 11 बजे हुआ था। नीरज ने बताया कि प्रसव के बाद काजाेल सीएचसी पर ही भर्ती थीं। शनिवार रात में स्टॉफ नर्स शांति देवी तैनात थी। उन्होंने प्रसूता को डेक्सट्रोज इंजेक्शन की बोतल लगाई।

यह इंजेक्शन अक्टूबर 2023 का बना है, जो गत सितंबर में एक्सपायर हो चुका है। इंजेक्शन की बोतल पर एक्सपायर तिथि देख परिवारीजन ने हंगामा शुरू कर दिया। रात ड्यूटी कर रहे बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने स्थिति का संभाली।

उन्होंने महिला को क्वीन मेरी भेजा, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्रसूता के घरवालों ने आरोप लगाया कि रात में सीएचसी में कोई महिला डॉक्टर नहीं रुकतीं, जिससे महिला मरीजों को असुविधा होती है। नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड में भर्ती अन्य तीन मरीजों को भी वही एक्सपायर इंजेक्शन देने जा रहे थे, लेकिन हंगामा देख स्टाफ ने उसे हटा दिया।