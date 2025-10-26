Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीएचसी काकोरी में प्रसूता को लगाया एक्सपायर इंजेक्शन, हालत बिगड़ने पर KGMU में किया गया रेफर

    By Mahendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    लखनऊ के काकोरी सीएचसी में एक गर्भवती महिला को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तुरंत KGMU रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लापरवाही के इस मामले से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएचसी काकोरी में प्रसूता को चढ़ाया एक्सपायर इंजेक्शन।

    संवाद सूत्र, काकोरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) काकोरी में प्रसूता के इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई। उन्हें एक्सपायर डेक्सट्रोज इंजेक्शन की बोतल ड्रिप से चढ़ा दी गई। प्रसूता की हालत की बिगड़ी तो गुस्साए परिवारीजन ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। इसके बाद प्रसूता को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के क्वीन मेरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग रेफर कर दिया गया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नरौना गांव निवासी नीरज श्रीवास्तव के छोटे भाई अभिनंदन की पत्नी काजोल का प्रसव सीएचसी में शनिवार को सुबह करीब 11 बजे हुआ था। नीरज ने बताया कि प्रसव के बाद काजाेल सीएचसी पर ही भर्ती थीं। शनिवार रात में स्टॉफ नर्स शांति देवी तैनात थी। उन्होंने प्रसूता को डेक्सट्रोज इंजेक्शन की बोतल लगाई।

    यह इंजेक्शन अक्टूबर 2023 का बना है, जो गत सितंबर में एक्सपायर हो चुका है। इंजेक्शन की बोतल पर एक्सपायर तिथि देख परिवारीजन ने हंगामा शुरू कर दिया। रात ड्यूटी कर रहे बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने स्थिति का संभाली।

    उन्होंने महिला को क्वीन मेरी भेजा, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्रसूता के घरवालों ने आरोप लगाया कि रात में सीएचसी में कोई महिला डॉक्टर नहीं रुकतीं, जिससे महिला मरीजों को असुविधा होती है। नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड में भर्ती अन्य तीन मरीजों को भी वही एक्सपायर इंजेक्शन देने जा रहे थे, लेकिन हंगामा देख स्टाफ ने उसे हटा दिया।

    सीएचसी अधीक्षक केडी मिश्रा ने बताया कि लेबर रूम में दवा के डिब्बे में यह एक्सपायर इंजेक्शन रखा था, जिसे स्टाफ नर्स ने मरीज को लगा दी। रात में महिला डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। पुरुष डॉक्टर ही ड्यूटी करते हैं। इस मामले की जांच सीएमओ की टीम कर रही है। प्रसूता के परिवार ने जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।