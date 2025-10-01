Gayatri Prajapati Attacked: गायत्री प्रजापति पर हमला करने वाले हत्यारोपित कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Gayatri Prasad Prajapati Attacked in Lucknow Jail जेलर राजेश कुमार ने बुधवार को तहरीर देकर गोसाईगंज थाने में सआदतगंज निवासी विश्वास राजपूत के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित कैदी की पहचान सआदतगंज निवासी विश्वास राजपूत के रूप में हुई है। वह 2022 से हत्या के आरोप में जेल में बंद है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर हत्यारोपित कैदी के हमले करने के मामले में जेल प्रशासन ने तहरीर देकर गोसाईगंज थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। जेलर राजेश कुमार की तरफ से प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी अंकिता ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

गोसाईगंज जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर मंगलवार की शाम सफाई बंदी ने लोहे की पटरी से हमला कर दिया था। घटना में गायत्री प्रजापति के सिर और हाथ पर चोट आई थी। जेल के अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।

लखनऊ परिक्षेत्र के डीआइजी जेल डाक्टर राम धनी ने बताया कि 30 सितंबर को पूर्व विधायक की तरफ से बंदी को अपशब्द कहे गए थे। इस पर अलमारी के नीचे लगे लोहे की पटरी से आरोपित बंदी ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। उन्हें परामर्श हेतु केजीएमयू ट्रामा सेंटर भेजा गया है। उनका स्वास्थ्य सामान्य है।