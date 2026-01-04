Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एमएसएमई के साथ धार्मिक पर्यटन और हास्पिटैलिटी में निवेश करेंगे कनाडा के उद्यमी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:35 PM (IST)

    Invest India-Invest Canada: मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी और प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण का आमंत्रण देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काे स्मृति चिन्ह प्रदान करते कैनेडियन हिन्दू चैम्बर ऑफ काॅमर्स के प्रतिनिधि मंडल

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिली है। कैनेडियन हिंदू चैंबर्स आफ कामर्स के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन और हास्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और प्रदेश को सुरक्षा, सुव्यवस्था व निवेश के लिए अनुकूल प्रदेश बताया है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया।

    मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी और प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण का आमंत्रण देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप ट्रेड, टेक्नोलाजी और टूरिज्म के क्षेत्र में नए प्रयासों पर जोर दिया।

    उन्हाेंने कहा कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यमों को नई पहचान मिली है। आज प्रदेश के बाजारों से चीन के उत्पाद गायब हो गए हैं। प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई इकाइयों को सरकार का समर्थन मिल रहा है, जिनसे ढाई करोड़ से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी है। ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रदेश शीर्ष तीन राज्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। एफडीआइ और फार्च्यून-500 कंपनियों के लिए अलग निवेश नीति लागू है।

    बेहतर कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे नेटवर्क यूपी में हैं। यहां 11 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं, जेवर एयरपोर्ट जल्द शुरू होगा। फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, लाजिस्टिक हब और डाटा सेंटर विकसित हो रहे हैं।

    लखनऊ में प्रस्तावित एआइ सिटी भी निवेश के नए अवसर खोलेगी। महाकुंभ जैसे आयोजनों ने यूपी की वैश्विक पहचान मजबूत की है। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों से जुड़े प्रमुख स्थल यहीं हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

    कैनेडियन हिंदू चैंबर्स आफ कामर्स के संस्थापक अध्यक्ष नरेश कुमार चावड़ा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बताया कि इस वर्ष कनाडा में ‘इन्वेस्ट इंडिया-इन्वेस्ट कनाडा’ का आयोजन तीन बार होगा, जिनमें दो आयोजन यूपी-केंद्रित होंगे।

    उन्होंने कहा कि उनकी टीम यूपी में 50 बेड का हास्पिटल और सीनियर सिटिजन होम्स स्थापित करेगी। साथ ही जुलाई-अगस्त और दिसंबर-जनवरी में कनाडा में जन्मे प्रवासी भारतीय बच्चों को यूपी लाकर धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएगी।