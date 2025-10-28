किसानों को समय से मिले खाद-बीज, कृषि मंत्री ने की रबी के इंतजामों की समीक्षा में दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रबी सीजन में बेहतर उत्पादन पाने के लिए किसानों को खाद, बीज सहित सभी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि खाद वितरण को लेकर सजगता बरती जाए। कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर कार्रवाई की जाए। विभागीय योजनाओं के बजट का भी समय से उपयोग करने की हिदायत दी।

सोमवार को कृषि भवन में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि रबी सीजन के लिए 8,14,242 क्विंटल बीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसमें से 3,47,951 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 43 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 58,336 क्विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं।

गेहूं की फसल के लिए 7.10 लाख क्विंटल के लक्ष्य के सापेक्ष 2.68 लाख कुंतल बीज उपलब्ध हैं। चना, मसूर, तोरिया और राई-सरसों की फसलों में बीज की उपलब्धता 79 से 83 प्रतिशत तक रही है। उर्वरक को लेकर बताया गया कि 26 अक्टूबर तक प्रदेश में 32.68 लाख टन उर्वरक प्राप्त हो चुका है, इसमें से 7.36 लाख टन की बिक्री की जा चुकी है। फिलहाल 25.32 लाख टन का स्टाक है, जो इस अवधि में पिछले साल के स्टाक से 1.13 लाख टन अधिक हैं। इसमें 4.56 लाख टन डीएपी, 11.98 लाख टन यूरिया, 4.82 लाख टन एनपीके, 2.98 लाख एसएसपी और 0.98 लाख टन एमओपी की उपलब्धता है।

कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि अधिकारियों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसानों को सुविधा मिलने में एक दिन की देरी भी प्रदेश के कृषि उत्पादन और उत्पादकता में बहुत बड़ी कमी ला देता है। बैठक में डिलाइट के प्रतिनिधियों के साथ सीड पार्क और सीड पालिसी की भी समीक्षा की गई।