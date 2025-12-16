यूपी में अंग्रेजी शिक्षकों की लगेगी स्पेशल क्लास, 25 जनवरी तक जिला स्तर पर कराई जाएगी ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के तहत विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 25 जनवरी तक जिला स्तर पर कराया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में शामिल रीडिंग, लिटरेचर और ग्रामर से जुड़े विषयों पर शिक्षकों की दक्षता को और मजबूत करना है।