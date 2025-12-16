आधुनिक तकनीक की ढाल से सशक्त यूपी पुलिस: सुरक्षा, सेवा और जनविश्वास का नया युग

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिसिंग आज एक युगांतकारी परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है। एक समय था जब यह बल तकनीकी पिछड़ेपन, संसाधनों की कमी और धीमी प्रतिक्रिया प्रणाली के कारण आम जनता के विश्वास को पूरी तरह जीतने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधुनिकीकरण को केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में अपनाया है।

आज, राज्य की पुलिस बल अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी तंत्रों और एक मजबूत फोरेंसिक बुनियादी ढांचे से लैस है। यह बदलाव पुलिसिंग के पारंपरिक मॉडल को ध्वस्त कर एक नया प्रतिमान स्थापित कर रहा है, जहाँ अपराध होने के बाद की कार्रवाई की जगह, अपराध को होने से पहले रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह लेख बताता है कि कैसे तकनीक और सुदृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति ने यूपी पुलिस को एक जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील बल में बदल दिया है, जो सुरक्षित भविष्य की आधारशिला रख रहा है।

तकनीक के दम पर बदली पुलिसिंग की तस्वीर

उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए ये व्यापक बदलाव कई मोर्चों पर दिखते हैं, जो पूर्व की कमज़ोर व्यवस्था से स्पष्ट अंतर स्थापित करते हैं: सेफ सिटी और ऑपरेशन त्रिनेत्र: निगरानी का अभेद्य चक्र सेफ सिटी परियोजना: महिला सुरक्षा के लिए यह योजना अब 17 नगर निगमों और गौतमबुद्धनगर में एक ठोस रूप ले चुकी है। इसके तहत 47,422 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 4,150 'डार्क स्पॉट' को रोशन किया गया है। यह दिखाता है कि सुरक्षा अब कागज़ों से निकलकर ज़मीनी हकीकत बन चुकी है।

ऑपरेशन त्रिनेत्र: जुलाई 2023 से शुरू इस पहल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से प्रदेश भर में 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड से पुलिस को डकैती-लूट जैसी 5,700 से अधिक गंभीर घटनाओं को सुलझाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। यह तकनीक-आधारित निगरानी अपराध पर तत्काल रोक लगाने में सक्षम है।

डिजिटल फर्स्ट पुलिसिंग और पारदर्शिता UPCOP ऐप: वह समय बीत गया जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज UPCOP ऐप के माध्यम से नागरिक बिना थाने गए ऑनलाइन एफआईआर समेत 27 पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पारदर्शी व्यवस्था: शिकायत निस्तारण और केस मॉनिटरिंग के लिए समर्पित पोर्टल ने पुलिसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। फॉरेंसिक विज्ञान में क्रांतिकारी प्रगति प्रयोगशालाओं का विस्तार: 2017 से पहले केवल 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थिति से उबरकर, अब प्रदेश में 12 आधुनिक फॉरेंसिक लैब कार्यरत हैं और 6 नई निर्माणाधीन हैं। इससे जाँच की गति और गुणवत्ता में तेज़ी आई है, जिसका सीधा सकारात्मक असर सजा की दर पर पड़ेगा।