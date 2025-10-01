Emergency Landing of Flight: तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला विमान 26 घंटे बाद बैंकाक रवाना

Emergency Landing of Flight एयर एशिया का विमान एफडी-147 सोमवार रात 1050 बजे लखनऊ से बैंकाक के लिए रवाना हुआ था। रनवे से उड़ान भरते ही पायलट को इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी होने का आभास हुआ। पायलट ने चेक किया तो हाइड्रोलिक फेल मिला। ऐसे में बैंकाक के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय कोई हादसा न हो पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे से सोमवार देर रात उड़ान भरने के बाद 21 मिनट हवा में रहने वाले विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसे वापस लखनऊ उतार दिया गया था। इस विमान की गड़बड़ी को ठीक करके करीब 26 घंटे बाद इसे 103 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ मंगलवार रात 12:45 बजे रवाना कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयर एशिया का विमान एफडी-147 सोमवार रात 10:50 बजे लखनऊ से बैंकाक के लिए रवाना हुआ था। रनवे से उड़ान भरते ही पायलट को इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी होने का आभास हुआ। पायलट ने चेक किया तो हाइड्रोलिक फेल मिला। ऐसे में बैंकाक के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय कोई हादसा न हो, पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क करके इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

पायलट की इमरजेंसी काल पर लखनऊ एयरपोर्ट के अधिकारियों के हाथपांव फूल गए। आनन फानन में रनवे के पास फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, सीआइएसएफ व अन्य एजेंसियों के अधिकारी पहुंच गए। करीब 21 मिनट के बाद रात 11:11 बजे 132 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे इंजीनियरों ने जांच की। इसके बाद विमान को निरस्त कर दिया गया था। यात्रियों को उनके टिकट का रिफंड किया गया।

वहीं, रिफंड न लेने वाले यात्रियों को कानपुर रोड के एक होटल में रुकवाया गया था। मंगलवार को दिन भर हाइड्रोलिक सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास किया गया। मंगलवार रात तक यह गड़बड़ी ठीक हो गई। इसके बाद 103 यात्रियों की बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कराकर रात 12:45 बजे इस विमान को लखनऊ से रवाना कर दिया गया।