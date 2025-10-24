निजीकरण व वर्टिकल सिस्टम के विरोध में बिजलीकर्मियों का प्रदर्शन आज, संघर्ष समिति ने लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कंपनियों के निजीकरण तथा कई शहरों में वर्टिकल सिस्टम लागू किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति का आरोप है कि बिजली व्यवस्था में वर्टिकल सिस्टम के माध्यम से बड़े पैमाने पर पदों को घटाने की साजिश है। अकेले लेसा में ही वर्टिकल सिस्टम से करीब 8000 पद समाप्त करने की तैयारी की गई है।

समिति ने कहा है कि शुक्रवार से बिजलीकर्मी पहले की तरह बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन जारी रखेंगे। आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन वर्टिकल सिस्टम के बहाने हजारों पद समाप्त करने जा रहा हैं। लेसा में ही 8000 से अधिक पद समाप्त करने का निर्णय प्रबंधन ने लिया है।

मुख्यमंत्री से अपील की है कि वह हजारों पदों को समाप्त करने के मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करें। पदाधिकारियों ने कहा है कि लेसा में 2055 नियमित और लगभग 6000 संविदा कर्मियों के पद समाप्त कर कारपोरेशन प्रबंधन राजधानी की बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने का काम कर रहा है।