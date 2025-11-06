अब यूपी में इन लोगों के बिजली कनेक्शन हो जाएंगे कैंसिल, UPPCL ने गुपचुप तरीके से लागू कर दी नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। झटपट/ निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता को ध्यान रखना होगा कि 21 दिन में अभियंता द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर दें। अगर ढिलाई बरती तो बिजली कनेक्शन का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिना प्रचार प्रसार करे गुपचुप तरीके से 14 अक्टूबर 2025 से लागू कर दी है। करीब साढ़े चार हजार से अधिक उपभोक्ता लखनऊ में परेशान हो रहे हैं कि उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।

अभियंता भी अंजान थे। उपकेंद्र पहुंचे उपभोक्ताओं को बताया गया कि अब आपत्तियों का निस्तारण अगर 21 दिन में नहीं किया गया तो आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा, क्योंकि कारपोरेशन ने झटपट पोर्टल को अपग्रेड कर दिया है। अभी तक आपत्तियों का निस्तारण अगर नहीं होता था, तो आवेदन लंबित पड़े रहते थे लेकिन पेंडेंसी हमेशा दिखाता रहता था।

अभियंताओं को यूपीपीसीएल की वीडियो कांफ्रेंसिंग में जवाब देना पड़ता था कि आवेदन क्यों लंबित है? इसलिए यह व्यवस्थाएं ही खत्म कर दी गई हैं। प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या दस हजार से अधिक बताई जा रही है जिनके कनेक्शन आपत्तियां लगने से निरस्त हो गए।

बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को अब अपने मोबाइल के मैसेज पर ध्यान देना होगा कि कोई आपत्ति लगने का मैसेज तो नहीं आया है। संबंधित ई मेल एड्रेस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि 21 दिन निकलते ही फिर बिजली कनेक्शन के आवेदन के लिए सारी प्रकिया फिर से अपनानी पड़ेगी और प्रोसेसिंग फीस फिर से जमा करनी होगी।