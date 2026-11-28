राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। Bijli Bill: बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में भी बिजली के बिल से बड़ी राहत मिलती दिख रही है। जून में 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली का बिल देने वाले उपभोक्ताओं का जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत, अक्टूबर में 5.24, नवंबर में 9.17 के बाद अब दिसंबर में भी लगभग 3.25 प्रतिशत बिल कम हो सकता है।

एफपीपीसीए (ईंधन एवं बिजली खरीद लागत समायोजन) के तहत सितंबर माह के ईंधन अधिभार शुल्क(फ्यूल सरचार्ज) में कमी को देखते हुए नवंबर के बिजली बिल पर दिसंबर में सभी श्रेणियों के तकरीबन 3.89 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा जल्द ही आदेश जारी करने की कवायद की जा रही है।

ईंधन अधिभार के एवज में नवंबर में 9.17 प्रतिशत कम देना पड़ रहा है बिल जून में भारी-भरकम 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने पर विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख के बाद से लगातार छठवें माह उपभोक्ताओं को बिजली के बिल से बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है।