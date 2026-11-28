राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सपा सरकार के कार्यकाल में हुए पशुपालन विभाग भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। अब आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) की ओर से अगले सप्ताह अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद ईडी इस मामले में मनी लांड्रिंग के पहलू पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगा।

ईडी तत्कालीन प्रमुख सचिव और गिरफ्तार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार से जेल में पूछताछ की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी। तत्कालीन प्रमुख सचिव से पूछताछ के बाद ईडी पूरे मामले की जांच तेज करेगा।