धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने में इन बसों का बड़ा योगदान है। अब तक जो इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं वह एक बार चार्जिंग के बाद 80 और 120 किलोमीटर तक ही जा पाती हैं। जाम या डायवर्जन के कारण कभी चक्कर लंबा होने पर चार्जिंग खत्म होने से यात्रियों को संकट का भी सामना करना पड़ता रहा है।

सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट अब एक बार चार्जिंग के बाद 200 किलोमीटर तक चलने वाली बसों को लाने की तैयारी कर रहा है। यह बसें नए साल में मिलने की उम्मीद है। टेंडर इसी माह खोला जाएगा।

अभी 115 इलेक्ट्रिक सिटी बसें एक बार चार्जिंग में 120 किलोमीटर तक चलती राजधानी में आवागमन और सुगम करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट नए 14 रूटों पर बसों की संख्या भी तय कर चुका है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत लखनऊ को 2009-10 में मिली 250 सीएनजी बसें 15 वर्ष की आयु पूरा करके सड़क से हटाई जा चुकी हैं। इसके बाद अब सिर्फ 115 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा। नगरीय परिवहन निदेशालय के लखनऊ सहित अन्य शहरों को 1225 इलेक्ट्रिक सिटी बसें मुहैया कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा चुका है।

बार-बार चार्जिंग का नहीं होगा झंझट, बढ़ेंगे फेरे और यात्रियों को मिलेगी राहत इनमें से 300 बसें लखनऊ को मिलना है। इनमें नौ मीटर की 100 और 12 मीटर की 200 बसें होंगी। ये बसें एक बार चार्जिंग में पहले से अधिक दूरी तय करेंगी। नगरीय परिवहन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अजीत सिंह ने बताया, नौ मीटर की ई-बसें एक बार चार्ज होने पर 180 किलोमीटर, जबकि 12 मीटर की बसें 200 किलोमीटर तक चलेंगी।

नौ मार्गों पर चल रही सिटी बसें सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने शहर के सभी मेट्रो मार्गों से सिटी बसों को हटा लिया है, अब नौ मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा। इनमें बालागंज चौराहे से विराजखंड, दुबग्गा से मोहनलालगंज, घंटाघर से नैमिषारण्य, स्कूटर इंडिया से अवध बस स्टेशन, एयरपोर्ट से अवध बस स्टेशन कमता, राजाजीपुरम से बीबीडी, मुंशी पुलिया से इंट्रीग्रल यूनिवर्सिटी आदि मार्ग हैं।

12 साल के अनुबंध के लिए मांगा निविदा उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निदेशालय ने ग्रास कास्ट कांट्रैक्ट मॉडल के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए 12 साल के अनुबंध के लिए निविदा मांगी है। चयनित बस आपरेटर को 1225 ई-बसों की खरीद, आपूर्ति के साथ अगले 12 वर्षों तक उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभानी होगी। निविदा में भाग लेने के लिए ऑपरेटरों को तीन करोड़ की बयाना राशि जमा करनी होगी, जबकि निविदा शुल्क शून्य रखा गया है।