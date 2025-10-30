निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग, सपा ने उठाया भेदभाव का मुद्दा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने 22 वर्षों बाद प्रदेश में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। इस अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी।

इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी दलों से अनुरोध किया कि वह इस अभियान में सहयोग करें और अपने बूथ लेवल एजेंटों को जरूर नियुक्ति करें। यह बीएलओ के साथ मिलकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं एकत्र करने में सहयोग करेंगे। प्रत्येक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन मतदाताओं से भरवाकर बीएलओ के पास जमा कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में रिणवा ने बताया कि अभियान के तहत चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। भरे हुए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे।

इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख नहीं लिया जाएगा। गणना प्रपत्रों के परीक्षण के बाद जिन्हें अभिलेख देने की जरूरत होगी उन्हें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नोटिस देंगे। जिन्हें यह नोटिस मिलेगा उनसे ही बीएलओ अभिलेख लेंगे। शहरी, अस्थाई एवं प्रवासी मतदाता गणना प्रपत्र को आनलाइन भी भर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 अधिक मतदाता न हो, एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदेय स्थल पर हो, इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सत्यापन एवं संभाजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता है, 162486 मतदेय स्थल हैं। उन्होंने कहा कि वृद्ध, बीमार, द्विव्यांग, निर्धन व अन्य वंचित वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए वालेंटियर की तैनाती भी की जाएगी। वहीं, भाजपा ने एसआइआर का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला व संजय राय ने कहा कि पोलिंग बूथ बहुत ज्यादा दूर न बनाए जाएं।

विपक्षी दलों ने उठाया जाति-धर्म का मुद्दा बैठक में विपक्षी दलों ने जाति-धर्म का मुद्दा उठाया। सपा ने बीएलओ, ईआरओ को हटाकर बिना भेदभाव सभी जाति व धर्म के लोगों को तैनात किए जाने की मांग उठाई। निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर एसआइआर कराया जाए।

सपा ने कहा कि कुल 1.62 लाख पोलिंग स्टेशनों पर बीएलओ, 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईआरओ व सभी जिलों में एसडीएम (इलेक्शन) की नियुक्ति जाति व धर्म के आधार पर हुई है। भाजपा की मानसिकता वाले अधिकारी तैनात किए गए हैं।