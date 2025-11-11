चुनाव आयोग ने 13 जिलों में कम गणना प्रपत्र बंटने पर जताई नाराजगी, डीएम को काम में तेजी लाने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 9.38 करोड़ को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यानी अब तक 61 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिल चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 50 प्रतिशत से कम गणना प्रपत्र वितरित करने वाले 13 जिलों कानपुर नगर, मुरादाबाद, महोबा, कानपुर देहात, आगरा, उन्नाव, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, मीरजापुर, देवरिया व रायबरेली के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इन जिलों के डीएम को वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को गणना प्रपत्र वितरण की बूथवार समीक्षा करते हुए 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शतप्रतिशत वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र वितरण के समय बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में मार्ग-दर्शन प्रदान किया जाए।

इस संबंध में सभी बीएलओ को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। मंगलवार की समीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें एसआइआर की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है।



रिवाण ने सभी बीएलाओ को अपने मोबाइल फोन में बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.73 प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है उनको बीएलओ एप पर दर्ज जरूर करते रहें।