Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव आयोग ने 13 जिलों में कम गणना प्रपत्र बंटने पर जताई नाराजगी, डीएम को काम में तेजी लाने के निर्देश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 13 जिलों में गणना प्रपत्र वितरण की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत वितरण का लक्ष्य रखा है और जिलाधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मतदाताओं को प्रपत्र भरने में मार्गदर्शन देने के लिए कहा गया है, और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 9.38 करोड़ को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यानी अब तक 61 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिल चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 50 प्रतिशत से कम गणना प्रपत्र वितरित करने वाले 13 जिलों कानपुर नगर, मुरादाबाद, महोबा, कानपुर देहात, आगरा, उन्नाव, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, मीरजापुर, देवरिया व रायबरेली के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इन जिलों के डीएम को वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को गणना प्रपत्र वितरण की बूथवार समीक्षा करते हुए 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शतप्रतिशत वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र वितरण के समय बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में मार्ग-दर्शन प्रदान किया जाए।

    इस संबंध में सभी बीएलओ को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। मंगलवार की समीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें एसआइआर की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है।

    रिवाण ने सभी बीएलाओ को अपने मोबाइल फोन में बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.73 प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा रहा है उनको बीएलओ एप पर दर्ज जरूर करते रहें।

    कोई भी मतदाता पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि एसआइआर के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य में लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।