मुख्तार अंसारी के करीबी डंपी से जेल में पूछताछ करेगी ईडी, लखनऊ एयरपोर्ट से हुआ था गिरफ्तार
मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी से ईडी जेल में पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। डंपी को लखनऊ एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, वह 2022 से फरार था। मुख्तार की कंस्ट्रक्शन कंपनी में हेराफेरी की जांच चल रही है, जिसमें डंपी की भूमिका संदिग्ध है। पूछताछ में अन्य आरोपियों का खुलासा हो सकता है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बीएसएनएल में डीजल घोटाले के मास्टरमाइंड व माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द जेल में पूछताछ करेगा। सूत्रों का कहना है कि इससे पूर्व ईडी मनी लांड्रिंग के केस में उसकी न्यायिक अभिरक्षा लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा।
इसके उपरांत जेल में पूछताछ के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। डंपी को लखनऊ एयरपोर्ट से इमीग्रेशन (अप्रवासन) की टीम ने हिरासत में लेकर ईडी को सौंपा था। ईडी के केस में वह वर्ष 2022 से फरार था और उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी था।
डंपी दुबई से मुंबई होते हुए लखनऊ पहुंचा था। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में किए गए करोड़ों रुपये के हेरफेर की जांच कर रही है। गाजीपुर निवासी डंपी मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शन व अन्य कंपनियों का काम देखता था।
आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर बीएसएनएल टावरों को डीजल आपूर्ति का ठेका जबरन हासिल किया गया था और बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। इस मामले में ईडी ने पूर्व में डंपी को नोटिस भी जारी किया था पर वह दुबई भाग निकला था। डंपी से पूछताछ में डीजल घोटाले से जुड़े रहे अन्य आरोपितों की भूमिका भी सामने आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।