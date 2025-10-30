ईडी ने जब्त की लाल जुगल किशोर की 300 करोड़ की संपत्तियां, रोहतास समूह पर धोखाधड़ी का आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से ठगी के बड़े मामले में रोहतास समूह व उनके सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। रोहतास समूह ने निवेशकों की रकम से खरीदी गईं कई संपत्तियों को अपनी सहयोगी कंपनियों को ट्रांसफर कर उन्हें अन्य कंपनियों को बेच दिया था।

सूत्रों का कहना है कि ऐसे ही रोहतास समूह से लाल जुगल किशोर लिमिटेड कंपनी ने लखनऊ में सुलतानपुर रोड, बाराबंकी रोड व सीतापुर रोड स्थित पांच बेशकीमती जमीनें खरीद ली थीं, जिनकी वर्तमान कीमती 300 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। ईडी ने पांचों संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि रोहतास समूह ने यह संपत्तियां काफी कम कीमत पर बेच दी थीं। एक जमीन पर अधूरे फ्लैट बने हुए हैं। रोहतास समूह ने निवेशकों से जुटाई रकम से खरीदी गईं इन जमीनों पर आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का दावा किया था।