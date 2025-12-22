ED ने पूर्व विधायक की 25.46 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति की जब्त, प्रयागराज-दिल्ली, मुंबई और रीवा में मिली बेनामी संपत्तियां

Language
    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व विधायक की 25.46 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई और रीवा में की गई, जहा ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा व पूर्व एमएलसी राम लली मिश्रा सहित तीन अन्य आरोपितों की 25.46 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की है। ईडी की टीमों ने पिछले वर्ष आरोपितों से प्रयागराज, नई दिल्ली, मुंबई और रीवा में मौजूद रिहायशी व व्यापारिक संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए थे। अभी तक की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पूर्व एमएलसी ने जबरन वसूली, अपहरण, हत्या व अन्य संगठित अपराध से करोड़ों रुपये की कमाई की थी।

    ईडी के प्रयागराज जोन की टीम ने विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामेल में पुलिस ने लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चल और अचल संपत्तियों के रूप में 36.07 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्र करने का मामला आरोपितों के विरुद्ध दर्ज किया था।

    साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 जुलाई 2023 और 26 जुलाई 2023 को दोनों आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ की विशेष अदालत अदालत में आरोप पत्र दायर किए थे। ईडी की जांच में यह बात सामने आइ है कि विजय मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों ने राज्य में जबरन वसूली, अवैध खनन, अपहरण, हत्या, लूट, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और संगठित अपराध से करोड़ों रुपये की कमाई की है।

    दोनों आरोपितों ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग कर मेसर्स वीएसपी स्टारर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी में आरोपितों ने अपराध से हुई कमाई को निवेश किया। इसके बाद उनके बेटे विष्णु मिश्रा और उसका करीबी भोलानाथ शुक्ला ने कंपनी में निवेश की कई कमाई को ठिकाने लगाया। आरोपितों ने अपराध की कमाई का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में ट्रांसफर किया। इसी राशि से संपत्तियों की खरीद की गई थी, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है।